抽菸釀修車廠大火！害妻受困成焦屍　老闆一度不認罪…法官判免囚

記者黃資真／雲林報導

雲林一間汽車修配廠2022年11月初發生大火，導致屋內1名56歲邱姓女子受困，被救出時已成焦屍，檢方調查後發現蔡姓丈夫在事發前曾抽菸，導致火苗引燃，害妻子不幸身亡，將蔡男起訴。雲林地院考量蔡男深具悔意，依過失致死罪處7月，緩刑3年，須向公庫支付10萬元。

▲雲林修配廠老闆在屋內抽菸導致大火，妻子受困不幸身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

判決指出，蔡男、邱女夫妻倆以及蔡姓兒子住在元長鄉西庒村的房屋，為連棟式地上二層建築物，北側為住家、南側則為汽車修配廠，2022年11月1日凌晨12時許，屋內突然起火，火勢延燒迅速，消防局緊急派出各式消防車16輛消防車、32名警消前往搶救。

當時在1樓的蔡男、兒子迅速逃出，但邱女人在2樓受困，消防人員控制火勢後，於凌晨1時51分進屋搜救，在2樓離樓梯口約5公尺處找到邱女時，惟已全身焦黑明顯死亡；邱女遺體經相驗後發現是吸入過量濃煙，導致一氧化碳中毒呼吸衰竭死亡，再遭火勢吞噬，因此遺體呈現燒焦碳化狀。

檢方調查，蔡男有抽菸習慣，起火前他在屋內點菸邊看電視，然該處為汽車修配廠，擺放許多機油等易燃物，卻疏於注意火苗已引燃，釀成屋內大火，燒毀屋內家具物品、木質裝潢、床鋪、汽車金屬組件等物，因此依過失致死罪起訴。

法官認為，蔡男身為汽車修配廠老闆，卻疏於注意於抽菸時引發火災，更導致配偶身亡，且蔡男在本案偵查審理的前階段都否認自己上開過失，辯稱是焊接機走火引起，直到經過詰問證人與勘驗現場錄影畫面後，才坦承疏失，無端耗費司法資源，應予譴責，但考量蔡男坦認錯誤，也因為自己疏失而受害，家屬到庭表示不追究被告責任，足信係一時疏失犯案，已深具悔意，因此依過失致死罪處有期徒刑7月，宣告緩刑3年，並於判決確定1年內向公庫支付10萬元。可上訴。