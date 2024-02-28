「歷史錯誤可原諒、教訓不能忘」　馬英九：我出席25次228紀念會

▲馬英九、蔣萬安出席二二八事件77周年紀念追思會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九今（28）日下午出席在二二八紀念公園所舉辦的追思儀式。馬英九致詞時提到，在花蓮被逮捕並被處決的制憲國大代表張七郎事件，自己還曾為張七郎舉辦過詩文展；而二二八事件讓他深刻體會到，當時的陳儀政府犯下多麼嚴重的錯誤，「我們必須記取教訓，也希望提醒國人，歷史的錯誤或許可以原諒，但歷史教訓絕對不能遺忘，這是我對二二八事件的一貫理念，數十年來始終不變。」

馬英九致詞表示，今天是自己第25次參加二二八事件紀念會，以最肅穆的心情與各位共同追思發生在這片深愛土地上令人遺憾的二二八事件，二二八事件是台灣近代歷史上最令人哀痛的一夜，許多人在事件中遇害受傷，無數家庭因而破碎。

馬英九提到，例如1947年4月，花蓮縣鳳林鄉的制憲國大代表張七郎先生與其三位兒子張宗仁、張依仁、張果仁遭到逮捕，除具有軍醫身份的張依仁在被捕3月後獲釋，其餘3人均遭處決。張家是二二八事件最悲慘的受難家庭，而張七郎飽讀詩書，曾到南京參加制憲國民大會，馬英九回憶，自己曾經在台北、花蓮舉辦張七郎詩文展，因為其家人在張七郎出事後，數十年來都不敢來台北，因為怕出事。

馬英九說，自己接觸到二二八事件的歷史，感受到該事件的冤屈一定要平反，不然台灣會不安定，而二二八事件讓他深刻理解，當時的陳儀政府犯下多麽嚴重的錯誤，因此2005年他以台北市長身份，親自到花蓮縣鳳林鄉張七郎家拜訪，在3人墳前祭拜。當他看到墓碑上的輓聯，「兩個小兒做伴侶，滿腔熱血灑郊園」，張七郎跟兩個兒子在同一墳中，讓他忍不住熱淚盈眶，不能自已，立刻向張七郎的家人誠懇致歉。

馬英九指出，他一向認為面對二二八歷史必須就事論事，是非分明；面對家屬則必須將心比心，療傷止痛，這是他30年來處理二二八事件的一貫態度，必須記取教訓、撫平傷痛，讓台灣社會與人民面對二二八時能化仇恨為愛，以慈悲的態度、謙卑的胸襟相互包容、體諒，攜手推動台灣的自由民主、人權法治，以避免類似事件的重演。

馬英九談及，在他擔任行政院研考會主委、法務部長、台北市長共18年期間，陸續參與二二八事件相關討論與審查，行政院並成立二二八事件基金會，來專責處理賠償業務，在傾聽受難家屬心聲的過程中，他深刻體會到，失去摯愛、親人的傷痛、煎熬與悲憤，不是單靠政府認錯、道歉、賠償、恢復名譽、建紀念碑或館就能完全化解，「我們的努力只有不夠，不嫌多」。

馬英九表示，他8年前最後一次以總統身份參加官方的二二八紀念活動，但是爾後每年，他仍跟二二八家屬經常互動、聚會，他非常珍惜使他們成為知心朋友的深厚情緣，也希望提醒國人，歷史的錯誤或許可以原諒，但歷史教訓絕對不能遺忘，這是他對二二八事件的一貫理念，數十年來始終不變。

最後，馬英九以二二八紀念碑的碑文做為結語，「自今而後，無分你我，凝為一體，互助以愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永恆，天佑寶島，萬古長青」。