立院召委選舉明登場　民進黨8委員會推舉人選出爐

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「藍白召委合不合」還在喬　民進黨8委員會召委推舉人選出爐

▲▼行政院長立法院食安專案報告，立委王定宇質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院明（29日）將舉行委員會召委選舉，相較國民黨、民眾黨仍未確定席次，民進黨團則早早定調，據了解，教育文化委員會將推派立委林宜瑾、內政委員會則是吳琪銘、外交國防委員會王定宇、司法法制委員會鍾佳濱、社福衛環委員會黃秀芳、經濟委員會邱議瑩、交通委員會李昆澤、財政委員會則是郭國文。

立法院共有8個常設委員會，包含教育文化委員會、內政委員會、外交國防委員會、司法法制委員會、社福衛環委員會、經濟委員會、交通委員會及財政委員會，各委員會要選出兩席召委，主導排案議程，根據席次比例，本屆委員會召委如無意外就是藍綠各掌握一席召委。

但過去關注度較低的召委選舉，此次卻新聞不斷，主要是國民黨擬推在野黨團合作力抗民進黨，國民黨在內政委員會擬定推派加入黨團運作的無黨籍立委高金素梅，交通委員會也傳出將禮讓民眾黨立委林國成。

因此綠營部分相對單純，據了解，教育文化委員會將推派立委林宜瑾、內政委員會則是吳琪銘、外交國防委員會王定宇、司法法制委員會鍾佳濱、社福衛環委員會黃秀芳、經濟委員會邱議瑩、交通委員會李昆澤、財政委員會則是郭國文。

對於召委之爭，民進黨立委洪申翰受訪時表示，民進黨沒有讓不讓的問題，狀況相對單純，就是各委員會都推一席召委人選。

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