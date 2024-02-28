228受難者家屬拒與蔣萬安同台　吳樹民：賴清德應找對教育部長

▲台灣國家聯盟連續兩年在自由廣場牌樓前舉辦228追思活動。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是228事件77周年，本土社團台灣國家聯盟今年第二度在自由廣場牌樓前舉辦追思活動。台灣國家聯盟總召集人吳樹民表示，期許總統當選人賴清德上任後找到適合的教育部長，推動台灣主體歷史意識，讓台灣人更了解228事件中，台灣人民所遭受的災難。他說，台灣人要有「知道自己能夠建立自己的國家」的自覺，而不是讓中國人統一。

台北市政府與台北市228協會、台灣國家聯盟合辦228紀念活動已行之有年，但由於台北市長蔣萬安「蔣家後代」身分，本土社團「台灣國家聯盟」已連續2年中斷與北市府合辦活動，轉往自由廣場前人行道舉辦追思紀念會。

台灣國家聯盟今天下午2點28分在自由廣場牌樓前舉辦追思活動，活動主軸定調「記憶，對抗不義」，台灣長老基督教會牧師林偉聯帶領群眾默禱，會中除吳樹民代表致詞外，也邀請受難者家屬徐世雄、青年世代張瑀婕登台，最後則由全體來賓代表獻花，台灣基進黨主席王興煥、台北市議員苗博雅、顏若芳均現身。

台灣國家聯盟認為，2024年大選，民進黨在國會中失去過半席次的優勢，僅贏得總統選舉，勉強維持住執政權，究其因由，除了境外敵對勢力介選之外，完全執政的民進黨政府對於轉型正義的落實不力所致，「外來的流亡政權依然不肯真心認錯、悔改；本土政權對於轉型正義流於敷衍、塘塞，台灣人只能堅持記憶歷史的教訓，作為對抗不義的唯一武器」。

吳樹民登台致詞時也談及，未來賴清德政府推動的政策非常重要，倘若其未能推動台灣主體歷史意識，台灣要變成正常化的國家，將會非常困難，因此，他期許賴清德找到適合的教育部長，推動台灣主體的歷史意識，讓台灣人更了解過去在228事件中所遭受的災難。

吳樹民感慨，籌劃228事件紀念活動時，他發現有高達6成的台灣人不認識228事件，「這是何等悲慘的歷史教育？」他強調，台灣人要有「知道自己能夠建立自己的國家」的自覺，而不是讓中國人統一，期許眾人繼續努力，讓台灣的歷史可以留在所有台灣人心中，大家要繼續紀念228事件的歷史，努力建立台灣的主體意識。