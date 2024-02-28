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CNN：美軍海陸快速反應部隊將退出東地中海

▲人員在美軍巴丹號兩棲攻擊艦甲板上，指引戰機起降。（圖／達志影像／美聯社）

▲人員在美軍巴丹號兩棲攻擊艦甲板上，指引戰機起降。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國2名國防官員向美媒透露，美方將在地中海地區做出軍力重大削減，一支海軍陸戰隊快速反應部隊預計在未來幾周內退場，返回美國本土。

CNN引述其中一名國防部官員指出，美軍巴丹號兩棲攻擊艦（USS Bataan）與第26海陸遠征部隊（MEU），預計於3月啟程返回美國，但尚不清楚確切時間。若該區域情況驟升，美國國防部仍能決定將部隊留在該區域。

美軍海陸快速反應部隊於去年7月首次部署，並於同年10月被派遣至地中海區域，之後在東部地中海區域延長部署過一次。該部隊有進行兩棲攻擊艦任務以及特定特殊任務的能力，他們也受過協助撤退任務的訓練，他們被派遣至當地的其中一個原因，就是東地中海區域仍在進行的加薩戰爭，但隨著戰爭進入第5個月，撤離當地美國公民的需求不再迫切。

對此，美國國防部拒絕回應。

巴勒斯坦激進組織於去年10月7日大規模突襲以色列後，美軍很快就在東地中海區域，常態部署一艘航母或一艘兩棲攻擊艦，目的是阻止伊朗在當地的代理人擴大戰事，這些代理人包括在黎巴嫩的真主黨。

自加薩戰事開始至今，該區域的伊朗代理人變持續對東地中海區域的美軍展開攻擊；美軍至少遭到了170次的攻擊。不過至少現在在伊拉克和敘利亞的伊朗代理人，已經對美軍暫停攻勢，超過3周不再攻擊美軍部隊，此前最後一次攻擊在1月底，約旦一架單程無人機攻擊美軍基地，造成3名美軍死亡、約70人受傷，之後伊朗代理人不再對美軍發動攻擊。

美方對此表示歡迎，並認為在3名美軍死亡後，美方對當地發動的強力報復空襲，已經明確傳達訊息，未來只要需要，美方仍會展開空襲，而且時間地點都掌控在美方手上。

巴丹號兩棲攻擊艦一旦返回美國，將代表美軍在東地中海區域沒有能夠投射戰機任務的軍艦，這將是自去年10月以來首次。

巴丹號兩棲攻擊艦上包括4000名水手與海陸隊員，大約2000人隸屬於第26海陸遠征部隊，該艦並搭載超過24架固定翼與旋翼軍機。

不過這不代表美軍將在該地區出現軍力真空，美軍仍保有一艘飛彈驅逐艦，若有需要，在該區域附近的其他軍艦也可隨時調派增援。

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