輝達將華為列入競爭對手　陸外交部：小院高牆擋不住中國創新步伐

▲輝達（Nvidia）位於加州的總部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國晶片大廠輝達（Nvidia）在交付美國證券交易委員會的2023年報中，首次將華為列為四個領域中的競爭對手，還提到阿里巴巴（Alibaba）和百度（Baidu）皆為雲端服務領域的競爭對手。對此，大陸外交部發言人毛寧回應稱，「事實證明，『小院高牆』擋不住中國創新發展的步伐，也不利於包括美國企業在內整個產業的健康發展。」

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

在輝達提出2023年報後，部分陸媒分析指，百度、騰訊及阿里巴巴等公司過往曾為輝達長期客戶，在美國不斷加大對陸出口管制下，大陸企業逐漸擺脫對美國技術的依賴，以百度為例，2023年便向華為訂購昇騰（Ascend）910B晶片。

▲輝達晶片。（圖／CFP）

對於美國加大晶片出口限制，會對輝達競爭力造成影響的說法，毛寧表示，開放合作是半導體產業的核心驅動力，「中國是全球主要的半導體市場之一，人為地割裂市場，破壞全球產供鏈穩定，阻礙效率和創新，不符合任何一方的利益。」

毛寧強調，「美方應當遵守市場經濟和公平競爭原則，支持各國企業通過良性競爭促進科技的發展和進步。」

