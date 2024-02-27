美援烏軍「M1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀！　空拍畫面曝光

▲美援烏克蘭「M1A1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭地面部隊23日首度曝光，由美國援助的M1A1「艾布蘭」戰車（M1A1 Abrams）在烏東戰略重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）的射擊畫面。不過俄羅斯媒體稱，這輛M1戰車已經被俄軍摧毀，整輛戰車燃燒中的畫面也在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，一段烏軍M1A1戰車在阿夫迪夫卡射擊砲彈的影片在網路上流傳，據了解這段由烏軍地面部隊第47獨立機械化旅所製作，這也是美援M1A1戰車在前線實際作戰的畫面首度曝光。

???? O tanque M1 Abrams da 47ª brigada das Forças Armadas opera em posições russas em Stepove, direção Avdiivka



???? 48.19210084969756, 37.66390498665774 pic.twitter.com/UZg5OCmn1A — Rendeiros#Silva (@rendeiro_silva) February 23, 2024

空拍畫面顯示，M1A1戰車行駛在雪地上，接著對疑似俄軍陣地射擊數發砲彈後，依照原路徑返回。不過，烏克蘭在17日宣布從阿夫迪夫卡撤退，目前不清楚這段影片實際拍攝的時間地點，外媒也無法進行核實。

Russian telegrams are reporting what would be the first destruction of an M1 Abrams in Ukraine near Avdiivka.



No video of that close up angle just yet. Keeping an eye out for that because from the video it’s unclear if that’s just the blowout panels. pic.twitter.com/3iz0kUCgbx — FUNKER530 (@FunkerActual) February 26, 2024

此外，俄羅斯媒體則稱，俄軍透過無人機襲擊，摧毀了第一輛M1A1戰車。從曝光的影片可以看到，有一輛燃燒的戰車行駛在道路上，但畫面相當模糊，無法確認是否為M1A1戰車；不過，也有數張照片顯示，被擊毀的確實就是M1A1戰車。

▲美援烏克蘭「M1A1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀。（圖／翻攝自X）



親俄軍事專家科茨（Alexander Kots）認為，M1A1戰車出現在激戰區阿夫迪夫卡，間接表明基輔正在向前線投入第47獨立機械化旅的儲備，「美國總共向烏克蘭提供了31輛這樣的戰車，現在只剩30輛了。」