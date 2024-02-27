　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美援烏軍「M1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀！　空拍畫面曝光

▲▼美援烏克蘭「M1A1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀。（圖／翻攝自X）

▲美援烏克蘭「M1A1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭地面部隊23日首度曝光，由美國援助的M1A1「艾布蘭」戰車（M1A1　Abrams）在烏東戰略重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）的射擊畫面。不過俄羅斯媒體稱，這輛M1戰車已經被俄軍摧毀，整輛戰車燃燒中的畫面也在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，一段烏軍M1A1戰車在阿夫迪夫卡射擊砲彈的影片在網路上流傳，據了解這段由烏軍地面部隊第47獨立機械化旅所製作，這也是美援M1A1戰車在前線實際作戰的畫面首度曝光。

空拍畫面顯示，M1A1戰車行駛在雪地上，接著對疑似俄軍陣地射擊數發砲彈後，依照原路徑返回。不過，烏克蘭在17日宣布從阿夫迪夫卡撤退，目前不清楚這段影片實際拍攝的時間地點，外媒也無法進行核實。

此外，俄羅斯媒體則稱，俄軍透過無人機襲擊，摧毀了第一輛M1A1戰車。從曝光的影片可以看到，有一輛燃燒的戰車行駛在道路上，但畫面相當模糊，無法確認是否為M1A1戰車；不過，也有數張照片顯示，被擊毀的確實就是M1A1戰車。

▲▼美援烏克蘭「M1A1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀。（圖／翻攝自X）

▲美援烏克蘭「M1A1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀。（圖／翻攝自X）

親俄軍事專家科茨（Alexander Kots）認為，M1A1戰車出現在激戰區阿夫迪夫卡，間接表明基輔正在向前線投入第47獨立機械化旅的儲備，「美國總共向烏克蘭提供了31輛這樣的戰車，現在只剩30輛了。」

ET快訊
快訊／新冠78死！　30多歲男住院10天亡
電動車放1F充整夜！　害母子等3人燒死
最美禮生脫了！想找「女女一起」羞：不知道手摸哪裡
7-11接手「清水服務區」大改造！開幕時間、亮點搶先看
快訊／14.3萬人腹瀉就醫！　檢測諾羅病毒佔94%
快訊／才宣布消除！再爆2起本土M痘　皆30多歲男「匡7接觸者
收到10億美元捐款！　學校宣布「免繳學費」
賠償1.3億！　安博盒子負責人判4年
快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火
2男違停紅線遭喝斥　球棒痛毆麵店老闆
美援烏軍「M1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀！　瞬間畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火

川普放話「上任後驅逐哈利王子」！譙：我不會像拜登那樣保護他

美援烏軍「M1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀！　空拍畫面曝光

戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人滯留仁川機場　向南韓申請庇護者激增

小一男童吃營養午餐被「鳥蛋」噎死　日官員：不再用鵪鶉蛋入菜

「直播殺貓」殘忍肢解！英跨性別女深夜誘殺工程師　被判關到死

南極大陸首次出現「高致病性禽流感」　數以萬計企鵝受威脅

難以相信「川普竟力挺普丁」！　澤倫斯基：他正和美國人作對

太平洋島國吉里巴斯「出現中國警察」　美國批加劇地區緊張

矽谷頂尖高中再傳16歲少女臥軌　家長曝「學校像高壓鍋」競爭激烈

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火

川普放話「上任後驅逐哈利王子」！譙：我不會像拜登那樣保護他

美援烏軍「M1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀！　空拍畫面曝光

戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人滯留仁川機場　向南韓申請庇護者激增

小一男童吃營養午餐被「鳥蛋」噎死　日官員：不再用鵪鶉蛋入菜

「直播殺貓」殘忍肢解！英跨性別女深夜誘殺工程師　被判關到死

南極大陸首次出現「高致病性禽流感」　數以萬計企鵝受威脅

難以相信「川普竟力挺普丁」！　澤倫斯基：他正和美國人作對

太平洋島國吉里巴斯「出現中國警察」　美國批加劇地區緊張

矽谷頂尖高中再傳16歲少女臥軌　家長曝「學校像高壓鍋」競爭激烈

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

藍葦華、王瞳「父女相認」逼哭118萬人！　泡麵頭意外受討論

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

4月電價漲　工商協進會吳東亮：可理解、要有配套措施

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

林依晨被情敵激怒「狠摔車門」　賀軍翔傻眼：沒看過她這樣

新冠單周爆78死「半年來最高」！30多歲男染疫併發腦出血住院10天亡

台人穿著很隨便？外國人看婚禮驚呆：竟穿T恤牛仔褲進五星飯店

祥碩受惠高速傳輸需求　5大外資同步調高目標價、最高2875元

巨鼠被網子抓住狂扭逃脫！　朝女子狂奔她嚇瘋尖叫XD

國際熱門新聞

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

正妹「腦瘤手術」失聯32小時　粉絲擔心集氣

台通緝犯遭槍殺　4台男1泰女逃柬埔寨

正副總統出席天皇慶生　台日斷交首見

印度恐怖分屍　70歲婦被塞桶內「缺手臂雙腿」

紐約醫學院收到10億美元捐款　宣布免繳學費

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

殺瘋了！　比亞迪新車一台35萬

車禍求償2600萬　她玩1比賽保險金飛了

美援烏軍M1戰車被俄軍擊毀　畫面曝

錢包翻出5個月前彩券　意外中3千萬大獎

日知名迴轉壽司「竊取同業機密」判罰3000萬日圓

匈牙利國會批准了！　瑞典將成北約第32個成員國

哈瑪斯談判軟化　拜登：加薩有望3／4前達成停火

更多熱門

相關新聞

戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人向南韓申請庇護

戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人向南韓申請庇護

自從俄羅斯總統普丁下令全面侵略烏克蘭後，雙方開戰至今已滿2年，為了躲避普丁頒布的徵兵令，許多民眾紛紛逃離至國外，其中位於東北亞的南韓成為熱門選項，光是去年就有5700多名俄羅斯人逃往南韓、申請難民庇護，然而南韓移民相關法規非常嚴格，因此他們只能受困在仁川國際機場。

澤倫斯基：難以相信川普竟「力挺普丁」

澤倫斯基：難以相信川普竟「力挺普丁」

太平洋島國吉里巴斯「出現中國警察」

太平洋島國吉里巴斯「出現中國警察」

矽谷名校少女臥軌　家長曝「學校像高壓鍋」

矽谷名校少女臥軌　家長曝「學校像高壓鍋」

美國商務部長演說「多次提台積電」

美國商務部長演說「多次提台積電」

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武美國美援北美要聞M1艾布蘭戰車

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面