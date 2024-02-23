韓國瑜讓美國會議員笑哈哈　「跟外交部吃飯是黑白、跟立法院是彩色」

▲韓國瑜出席「台美國會議員聯誼會」成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜今（23日）出席立法院「臺美國會議員聯誼會」成立大會，他致詞時表示，昨天6位美國國會議員來，來的時候非常嚴肅、走的時候笑哈哈，現代戰爭對坦克最有效的是無人機、對漂亮女孩是追求、對國會議員最熱情接待永遠是國會議員。他也喊話，未來遇到國會議員一定要邀請到立法院吃飯，因為跟外交部吃飯是黑白的、跟立法院吃飯是彩色的。

韓國瑜表示，昨天6位美國國會議員來，來的時候非常嚴肅、走的時候笑哈哈，我講一句話讓他們會心大笑，因為國會議員了解國會議員，未來大家遇到國會議員一定要邀請到國會吃飯，因為跟外交部吃飯是黑白的、跟立法院吃飯是彩色的。

韓國瑜打趣指出，現代戰爭對坦克最有效的是無人機、對漂亮女孩是追求、對國會議員最熱情接待永遠是國會議員，他們好高興，因為我們有共同的辛酸苦辣，大家了然於胸，要了解他們心中酸甜苦辣，有同理心交朋友就會比較快。

對於台美國會聯誼會，韓國瑜表示，希望三位會長江啟臣、王定宇、柯志恩領導下，台美關係能夠繼續蓬勃發展、堅定友誼、未來繼續合作無間，「我還要主持院會，今天立法院最大的卡司，就先離開了。」