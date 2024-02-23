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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳俊翰訃聞公布2月27日公祭　蔡英文擔任治喪委員會榮譽主委

記者黃翊婷／綜合報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰日前驟然離世，陽明交大教授林志潔昨日（22日）深夜透過臉書代陳俊翰的家屬發出訃聞，2月27日將在新竹市生命紀念園區舉行公祭，治喪委員會由總統蔡英文擔任榮譽主任委員，副總統賴清德擔任主任委員。

林志潔代陳俊翰的家屬發布訃聞。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

▲林志潔代陳俊翰的家屬發布訃聞。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

陳俊翰專精於國際人權法、身心障礙政策及法律等研究，2024大選時被列入民進黨不分區名單，生命故事勵志感人，然而，他卻在今年春節期間，疑似因為感冒引起病發症，2月10日送醫搶救，11日凌晨離世，享年40歲。

去年底才和陳俊翰一同直播的陽明交大教授林志潔得知消息後，感到十分不捨，並決定盡力協助陳俊翰的家屬治喪。林志潔22日晚間透過臉書代家屬公布訃聞，內容提到，2月27日（下周二）上午10點將在新竹市生命紀念園區仰德廳舉行公祭，敬邀親友一起送陳俊翰再次勇敢飛行，治喪委員會則由蔡英文擔任榮譽主任委員、賴清德擔任主任委員、蕭美琴及游錫堃擔任副主任委員、柯建銘擔任總幹事。

▲▼中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳俊翰的生命故事勵志感人。（資料照／記者湯興漢攝）

林志潔表示，自己代陳俊翰的家人撰擬陳俊翰的生平事略，目前紀念小冊正在印刷中，想領取的民眾之後可以前往服務處拿取；而在該篇文章中，她形容，「如果天使來過人間，那就是俊翰的身影」，雖然多次面臨生死交關，也曾想要放棄，擔心拖累家人，造成社會負擔，但陳俊翰仍在親友的鼓勵下，選擇堅強對抗病魔，「他做到了，這就是俊翰璀璨而不凡的40年人生。」

文章中還提到，陳俊翰1歲被診斷出罹患脊髓性肌肉萎縮症，小學6年級時一度病危，高中2年級病況再度惡化，喪失手部功能，大學2年級因意外燙傷導致雙腿截肢，全身只剩眼、口及1根手指可以活動，他依舊努力向上，考上律師、取得會計師執照，接著前往美國攻讀哈佛大學碩士。

陳俊翰除了致力於學術研究，也全力幫助推動國內身障人權活動，一生為理想奉獻，「俊翰曾說，『一個好的社會，是能讓所有人都有能力追求自己的理想，不被障礙所限。』俊翰是我們的寶貝，也是新竹和台灣的寶貝，他以身為範，照亮了許多人的生命。俊翰心中所念的未竟之事，我們將持續奮鬥。」

#陳俊翰律師生平事略 #俊翰請乘願再來 大家好，以下為代俊翰家人撰擬的俊翰生平事略。陳媽媽一直說要把〔俊翰是台灣和新竹的寶貝〕這幾個字刪掉，覺得這樣講太不謙虛了，但我真心這麼覺得他就是寶貝啊！所以雖然紀念冊這幾個字被拿掉了，我在此還是留著...

林志潔發佈於 2024年2月22日 星期四
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