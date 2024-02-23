韓國瑜看台美國會聯誼會好吃驚　看電影先看卡司「這部一定好」

▲韓國瑜出席民進黨立委王定宇舉辦「台美國會議員聯誼會」成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

第11屆立法院「臺美國會議員聯誼會」23日成立，共有73席立委參與；成員橫跨民進黨、國民黨及民眾黨，副總統當選人蕭美琴、立法院長韓國瑜也與會。韓國瑜致詞時表示，過半立委參加「臺美國會議員聯誼會」，數字非常震撼，「看好萊塢電影就知道、先看卡司，有巨石強森、史特龍，這部電影一定好。」

韓國瑜表示，今天難得邀請蕭美琴副總統當選人參與台美聯誼會成立，113位立委居然有73位立委參加，這個數字非常震撼，「看好萊塢電影就知道、先看卡司，有巨石強森、史特龍，這部電影一定好。」

韓國瑜指出，聯誼會組成卡司如何？榮譽會長由江啟臣親自擔綱，兩位共同會長，柯志恩是走過最多城市的立法委員，35年前主持電視節目繞著地球跑，但看起來不到35歲。

韓國瑜也讚賞，另一位會長王定宇不僅是資深立委，英文聽說讀寫都流暢，對台美外交更有強烈使命感，感謝美國長期在軍事、外交對台灣堅定支持，讓台灣人民安居樂業 全力發展經濟、培養下一代，有賴於堅定台美關係。

韓國瑜強調，未來一定要繼續在江啟臣、柯志恩、王定宇及各位委員共同參與下邁開大步，不管是到美國訪問，或是接待美國朋友，所有會員的微笑跟溫暖的手，都代表台灣2300萬人民，非常重要。