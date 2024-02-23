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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／藍綠白委員會名單出爐　3總召在司法、黃捷內政、徐巧芯國防

▲▼立院朝野再度就「邀請行政院院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討』進行專案報告」相關事宜進行政黨協商，會前民進黨總召柯建銘與國民黨總召傅崐萁交換意見，右為國民黨副書記長林思銘。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院委員會名單出爐。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院委員會名單出爐，民眾黨依例8個委員會各一席、藍綠兩黨則在司法法制委員會重兵部署，三位黨團總召都在此，幾位高聲量新科立委部分，王世堅在財政委員會、黃捷在內政委員會，綠營在教文委員會全女力出擊；藍營部分，徐巧芯在外交國防委員會、葉元之在教育文化委員會。

民眾黨此次有8席立委，依例即各委員會各一人，藍綠席次則差異不大，依照協調結果，內政委員會國民黨7席、民進黨6席、民眾黨1席；國防外交委員會國民黨6席、民進黨6席、民眾黨1席；經濟委員會國民黨7席、民進黨6席、民眾黨1席；財政委員會國民黨7席、民進黨6席、民眾黨1席；教育及文化委員會國民黨7席、民進黨7席、民眾黨1席；交通委員會國民黨7席、民進黨7席、民眾黨1席；司法及法制委員會國民黨6席、民進黨6席、民眾黨1席；衛生及環境委員會國民黨7席、民進黨7席、民眾黨1席。

根據分配結果，內政委員會有高金素梅、徐欣瑩、牛煦庭、丁學忠、張智倫、許宇甄、黃建賓、吳琪銘、張宏陸、王美惠、蘇巧慧、黃捷、李柏毅、麥玉珍；外交國防委員會有韓國瑜、江啟臣、馬文君、陳永康、徐巧芯、黃仁、王定宇、陳冠廷、沈柏洋、洪申翰、羅美玲、林楚茵、林憶君；經濟委員會有楊瓊瓔、陳超明、鄭天財、呂玉玲、張嘉郡、謝衣鳳、鄭正鈐、林岱樺、邱議瑩、邱志偉、陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘、張啟楷。

財政委員會有羅明才、林德福、賴士葆、顏寬恒、李彥秀、陳玉珍、王鴻薇、吳秉叡、郭國文、賴惠員、王世堅、李坤城、伍麗華、黃珊珊；教育文化委員會有柯志恩、萬美玲、洪孟楷、葛如鈞、林倩綺、羅廷瑋、葉元之、林宜瑾、陳秀寶、吳沛憶、范雲、陳培瑜、郭昱晴、張雅琳、吳春城；交通委員會有陳雪生、魯明哲、游顥、黃健豪、廖先翔、邱若華、林沛祥、李昆澤、陳素月、林俊憲、蔡其昌、許智傑、何欣純、徐富癸、林國成。

司法法制委員會有吳宗憲、傅崐萁、林思銘、羅智強、謝龍介、翁曉玲、柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄、鍾佳濱、沈發惠、陳俊宇、黃國昌；社福衛環委員會有王育敏、蘇清泉、陳菁徽、廖偉翔、盧縣一、邱鎮軍、涂權吉、楊曜、陳瑩、劉建國、林淑芬、黃秀芳、林月琴、王正旭、陳昭姿。

根據席次比例，本屆委員會召委如無意外就是藍綠各掌握一席召委，為佈局主戰場，藍綠也都做出取捨，民進黨在熱門的財政、經濟委員會人數較弱勢，而國防委員會雖藍綠人數相當，但國民黨團總召傅崐萁聲稱韓國瑜、江啟臣將進入國防外交，但正副院長依慣例不參與委員會討論、也不會到場質詢，人數變為4：6，綠營變相實質過半。

教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、衛生環境委員會藍綠旗鼓相當，司法法制部分，民眾黨團總召黃國昌已經表明將投入，傅崐萁與林思銘、洪孟楷、翁曉玲、吳宗憲、謝龍介、羅智強等五人將組成「F6」，民進黨團三長柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄也將投身司法及法制委員會，三黨總召將在此對決。

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