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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁今赴立院食安專報　黃國昌批內容單薄：非常失望

▲▼立院朝野再度就「邀請行政院院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討』進行專案報告」相關事宜進行政黨協商，民眾黨總召黃國昌到場。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院23日邀請行政院長陳建仁，針對「民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討」提出專案報告。民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午受訪說，行政院準備了這麽久，交出來的食安專報這麽單薄，其實他有點驚訝，也有點失望。

針對今天的食安專案報告，黃國昌說，其實行政院準備了這麽久，交出來的食安專報這麽單薄，其實他有點驚訝，也有點失望，「食安專報的內容大家看一下，就可以了解為什麽，對於行政院準備了這麽久的食安專報，內容卻如此單薄，我覺得有點意外，也非常失望」。

另外，民進黨團總召柯建銘多次指責不懂議事規則，甚至在臉書開酸，「佩服黃總召可連演三天，實屬天才，聲量雖大，卻不守議事規則」，對此，黃國昌說，柯建銘擅長用情緒性的語言做政治上的攻擊跟謾罵，但鐵的事實在眼前。

黃國昌說，柯建銘說逕付二讀一定要拉協商，跟民主進步黨無關，他把白紙黑字拿出來了以後，「我覺得柯建銘完全啞口無言，自打臉打成這個樣子、打到臉都腫了」，所以柯建銘繼續用這種情緒性的語言，大概只是想掩飾自己的心虛，他不會跟柯建銘一般見識。

至於22日晚間的藍白黨團餐會，未來是否會變成常態化？黃國昌說，昨天就是廣泛交換意見，基於善意，雖然各個不同的政黨有彼此的立場，但是共同推動福國利民、蔡政府長久跳票的法案，應該符合多數民眾的期待，「這個方向我們未來也樂於跟國民黨廣泛交換意見，希望盡快的把這些蔡政府長久跳票的法案能通過」。

黃國昌說，吃飯不用是常態化啦，常常溝通交換意見，如果法案能夠取得共識，這個是最重要的。

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