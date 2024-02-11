以哈戰爭4個月！伊朗外長曝「曾與美交換訊息」：他們提了1要求

▲伊朗外長稱，伊朗曾在以哈交戰期間與美國交換訊息。（圖／翻攝自X）

文／中央社貝魯特10日綜合外電報導

伊朗外長今天表示，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」在加薩開戰這4個月期間，伊朗和美國曾交換過訊息，包括就黎巴嫩激進組織真主黨進行討論。

路透社報導，伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）在結束貝魯特（Beirut）一天訪問行程後，在記者會上透過翻譯表示：「在這場戰爭期間和最近幾週，伊朗和美國之間交換了訊息。」

他說，美國向伊朗表示，希望伊朗能要求真主黨（Hezbollah）「切勿廣泛、全面涉入這場對抗」以色列的戰爭。

伊朗撐腰的真主黨幾乎每天都在黎以邊境與以色列軍隊交火，藉以支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。真主黨並矢言，如果以色列對黎巴嫩發動全面戰爭，他們將「戰鬥到底」。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部；以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動猛攻，說他們的目的是摧毀哈瑪斯。

以哈戰爭已波及整個地區。本月稍早，美國轟炸了伊拉克、敘利亞和葉門境內與伊朗結盟的團體，用以報復駐約旦美軍遭到的致命襲擊。

阿布杜拉希安今天警告以色列切勿採取任何恐與黎巴嫩爆發全面戰爭的舉措。他表示，要不然，那將會是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的「最後一天」。

他也表示，伊朗認為政治解決方案是結束加薩戰爭的唯一途徑。

阿布杜拉希安同時表示，德黑蘭當局正與沙烏地阿拉伯就加薩敵對行動的政治解決方案進行商談。