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拜登拚連任「最大難關」曝！　比年齡、記憶力打擊力還強

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）對以色列的態度，恐將直接影響支持度。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國2024年總統大選即將於下半年登場，而民主黨與共和黨則預計分別派出拜登與川普相互角逐。不過拜登卻也被反對派人士抨擊年齡過大且記憶力不足，更被戲稱「癡呆喬」，成為他連任道路上的難關。然而如今拜登在大選前面臨的最大問題恐不再是高齡，而是他對以色列戰爭的態度，將直接關係到基層民主黨人對他的支持與否。

根據《商業內幕》報導，美國特別檢察官發布了一份對拜登的年齡與記憶力提出質疑的報告，對此，拜登8日晚間在白宮發表簡短演說，對報告中提出的問題點提出反駁，試圖挽救在大眾間「癡呆喬」的形象。然而在他準備離開時，卻突然聽到記者有關以色列戰爭的提問，於是隨即返回台上。

拜登強而有力地說道，「正如你們所知的，我認為，在加薩地區的反應已經超過極限。」隨後他又在談話中，將埃及總統阿卜杜勒-法塔赫•塞西誤稱為「墨西哥總統」。

▲▼拜登。（圖／CFP）

▲拜登的年齡成為對手陣營的主要攻擊點。（圖／CFP）

拜登提到美國當局對增加人道主義援助進入加薩走廊的努力，並稱自己希望能夠盡早停火。拜登說，「有很多無辜的人正在挨餓，有很多無辜的人陷入困境，瀕臨死亡。這種情況必須停止。」

此一言論與戰爭初期相比明顯出現措辭上的轉變，拜登在哈瑪斯2023年10月7日突襲加薩時，曾大力支持以色列。但是隨著近3萬名巴勒斯坦人死亡，加薩地區飢荒與疾病的威脅迫在眉睫，拜登對以色列的強硬行為越來越直言不諱。

這項轉變不只是因為加薩地面局勢改變，同時也是來自美國國內民主黨人的抗議與施壓。支持加薩地區停火的抗議者多次擾亂拜登的活動，而國會中的民主黨議員也對以色列越來越不滿，試圖要求當局增加對以色列提供援助的附加條件。

部分民主黨高層反對向以色列提供更多援助，而在民主黨普通選民中，反對以色列的人數更多，甚至可能會直接影響到拜登11月爭取連任的機會。一項最新的民調指出，有50%的民主黨人認為以色列正在加薩實施種族滅絕，其中有一部分的人可能會拒絕支持拜登連任。

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