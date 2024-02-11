女老師勾引14歲男學生！少年床單留「她的DNA」　成激戰鐵證

▲梅根多次偷溜進男學生家中，與對方發生違法性行為。（圖／臉書）



記者王佩翊／編譯

美國一名已婚女老師長期與14歲男學生保持不正當關係，甚至多次跑到學生家中與其發生性行為，而兩人的「婚外情」最終因其他學生的舉報而被踢爆。警方介入調查時，還在男學生的床單上發現女老師遺留下的「DNA證據」，再度坐實了她染指未成年的違法行為，而她最重恐將面臨50年刑期。

根據《每日星報》報導，維吉尼亞州匈牙利溪中學（Hungary Creek Middle School）一名25歲女老師梅根（Megan Pauline Jordan）本周承認了4項非法性行為與1項猥褻未成年人的指控，最重將面臨50年刑期，而她的判決聽證會將於5月20日舉行。

負責此案的檢察官泰勒（Shannon Taylor）在聲明中指出，「梅根多次前往被害人家中，並與未成年男學生發生性行為。我們在他的床單上找到了她的DNA。」這名25歲的女老師在2022年至2023年整個學年間，多次偷偷溜進被害男學生的房間，並與年僅14歲的當事人發生不正當性關係。

梅根2021年結婚，與14歲男學生維持不正當關係時為已婚狀態，她的犯行曝光後，2023年6月被逮，此後一直被拘留，至今仍未獲得保釋。

根據報導，匈牙利溪中學的一名學生在社群媒體上踢爆，早就有很多學生注意到兩人間的「調情與挑逗行為」。他說，「她是我的老師，我知道她和學生之間的關係有問題。那名學生不做任何功課，她卻視若無睹。」

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