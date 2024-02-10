　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九、鄭文燦同框祈福

▲法鼓山除夕撞鐘敲響108響　馬英九、鄭文燦同框雙手合掌祈。（圖／記者劉亮亨攝）

▲法鼓山除夕撞鐘敲響108響，馬英九、鄭文燦同框雙手合掌祈。（圖／記者劉亮亨攝）

記者郭世賢、劉亮亨／新北報導

傳遞幸福之聲，在除夕夜撞響心中的祝福與希望。法鼓山世界佛教教育園區連續第18年舉辦除夕撞鐘，於9日晚間9點30分開始祈福儀式，同時現場直播，今年恢復開放民眾能以拉繩方式撞鐘祈福，齊心聆聽108響鐘聲。迎向龍年的第106到108響，由前總統馬英九、行政院副院長鄭文燦等各界嘉賓，在2月10日（大年初一）凌晨時分，與方丈和尚共同圓滿，為國家、社會與民眾獻上誠摯的新年祝福。

齊心聆聽108響鐘聲，法鼓山除夕撞鐘與民眾共同守歲。2024年法鼓山為全世界祝福的主題是「人間有幸福」，願人人安身安心，生活時時都平安；從自己做起，我和人和，人間處處有幸福。法鼓山方丈和尚果暉法師勉勵大眾都能發起「人間有幸福」的心念，共同祈願世界和平、社會和諧、家庭和樂、人心良善。

▲法鼓山除夕撞鐘敲響108響　馬英九、鄭文燦同框雙手合掌祈。（圖／記者劉亮亨攝）

▲法鼓山世界佛教教育園區連續第18年舉辦除夕撞鐘。（圖／記者劉亮亨攝）

方丈和尚果暉法師表示，做到時時刻刻把心放在現在，則任何時候都可以安身安心，每個人都可以是社會的一股安定力量，也來幫助更多的人安身、安心。以「和」增進自己與他人的幸福，用佛法幫助自己的身心調和，並主動跟他人和，以行動關懷周遭的人，如此就是在提昇人的品質，建設人間淨土。

重達2萬5千公斤的法華鐘，為全世界唯一的法華梵鐘，鐘體上清楚鐫刻整部《法華經》與《大悲咒》，共計7萬152個字，還有一幅「多寶塔雙佛並坐圖」。經中總結佛陀智慧與慈悲的佛法，引導大眾邁向幸福的成佛之道，每一響法華鐘聲，都代表整體佛法給予的祝福，帶領民眾跨年迎接平安與希望。

法鼓山園區表示，歡迎民眾新春期間可闔家同樂來走春，參與平安法會、巡茶活動、地景藝術打卡、親子DIY、多媒體互動祈願樹、自在奉茶、劇團表演與鈔經製作平安御守等豐富新春活動，並開放「法華引鐘」供民眾敲鐘祈福，還可至祈願觀音殿禮佛、寫祈願卡，願人人許下幸福好願，邁向龍年好幸福。

▲法鼓山除夕撞鐘敲響108響　馬英九、鄭文燦同框雙手合掌祈。（圖／記者劉亮亨攝）

▲法鼓山世界佛教教育園區「法華鐘樓」。（圖／記者劉亮亨攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►賴清德、童子瑋春節慰勉執勤警員　贈加菜金新春平安過好年

►小年夜死亡車禍！基隆男開車「閃狗」撞分隔島　釀1死1傷悲劇

►快訊／基隆外木山漁港「轎車突墜海」　海巡、警消下水救援中

►海景第一排！饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

ET快訊
大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤：整體有7、80分
湧蓮寺抽國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支！農籤抽出籤王
鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南瑤宮四季籤出爐4支上上籤　台灣龍年運勢「前途莫蒼忙」

新婚男奪「頭香狀元」祈得龍子　西螺福興宮頒8888元大紅包

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九、鄭文燦同框祈福

台南鹿耳門天后宮《年夜祭》登場　黃偉哲跨年守歲祈福

新港奉天宮頭香東海大學生搶下　第三次來抱走10萬交趾陶

快訊／大甲鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮　祈求國運昌隆台南市政順利

新港奉天宮搶頭香超激烈！1、2名爐前失足飲恨　男大生幸運奪第一

快訊／白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　稻籤抽19次才出爐

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈　黃偉哲邀年節來賞燈祈願

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

9除夕地雷千萬別踩！　「1時段」洗頭恐沖走財運

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

醉男嫌生魚片少爆口角　嗆警「打給所長Ｘ林娘」

保時捷衝撞14輛車卡車頂　駕駛疑聽警笛聲徒步落跑

南瑤宮四季籤出爐4支上上籤　台灣龍年運勢「前途莫蒼忙」

新婚男奪「頭香狀元」祈得龍子　西螺福興宮頒8888元大紅包

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九、鄭文燦同框祈福

台南鹿耳門天后宮《年夜祭》登場　黃偉哲跨年守歲祈福

新港奉天宮頭香東海大學生搶下　第三次來抱走10萬交趾陶

快訊／大甲鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮　祈求國運昌隆台南市政順利

新港奉天宮搶頭香超激烈！1、2名爐前失足飲恨　男大生幸運奪第一

快訊／白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　稻籤抽19次才出爐

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈　黃偉哲邀年節來賞燈祈願

南瑤宮四季籤出爐4支上上籤　台灣龍年運勢「前途莫蒼忙」

幫朋友刷卡「網購大麻種子」　工程師情義相挺留下走私前科

唐墨／台人吃咖哩受日海軍影響　論台菜別切斷歷史脈絡

新婚男奪「頭香狀元」祈得龍子　西螺福興宮頒8888元大紅包

鄭緯筌／ChatGPT如何精準提問

台南燒烤店除夕1死！他臉書嗆聲上門尋仇　遭老闆一刀捅胸身亡

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九、鄭文燦同框祈福

塞車尿急了「寶特瓶超難用」！他大推1物　過來人點頭：實用

台南鹿耳門天后宮《年夜祭》登場　黃偉哲跨年守歲祈福

夫妻二人過年各回老家過！已持續4年　女方坦言：關係反而更好

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

即／白沙屯媽祖「四季籤」除夕夜出爐

台中男抱走鎮瀾宮1.8萬「金媽祖」

新港奉天宮搶頭香超激烈！男大生幸運奪第一

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮祈福

新港奉天宮在地大學生搶得頭香

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈

台南安平燈區突破100萬人次黃偉哲歡迎台南走春

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九、鄭文燦雙手合掌祈福

台南鹿耳門天后宮《年夜祭》黃偉哲跨年守歲

免費走春景點！12米高黑色恐龍登陸高雄港

新婚男奪頭香　西螺福興宮頒大紅包

桃園走春旅遊熱點第一名　創下年逾2500萬人次

獨／300移工「除夕炸裂2小時」放煙火

更多熱門

相關新聞

台南鹿耳門天后宮《年夜祭》黃偉哲跨年守歲

台南鹿耳門天后宮《年夜祭》黃偉哲跨年守歲

農曆除夕，台南市長黃偉哲一早開始即進行一系列拜廟祈福行程，晚上前往台灣首廟天壇參拜，與立委陳亭妃、市議員蔡宗豪、沈震東一起發送歲錢紅包，隨後再到鹿耳門天后宮《年夜祭》，與民眾一起守歲跨年。

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮祈福

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮祈福

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九、鄭文燦同台

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九、鄭文燦同台

台中除夕連2起火警　知名麵店付之一炬

台中除夕連2起火警　知名麵店付之一炬

關鍵字：

法鼓山除夕撞鐘祈福

讀者迴響

熱門新聞

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

春晚名單6台灣藝人公開！

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

即／白沙屯媽祖「四季籤」除夕夜出爐

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

劉謙魔術「主持人失手穿幫」表情露餡衝熱搜

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

A股血洗一片！34歲私募大佬瘋傳賠光身亡

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

台中男抱走鎮瀾宮1.8萬「金媽祖」

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面