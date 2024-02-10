法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九、鄭文燦同框祈福

▲法鼓山除夕撞鐘敲響108響，馬英九、鄭文燦同框雙手合掌祈。（圖／記者劉亮亨攝）

記者郭世賢、劉亮亨／新北報導

傳遞幸福之聲，在除夕夜撞響心中的祝福與希望。法鼓山世界佛教教育園區連續第18年舉辦除夕撞鐘，於9日晚間9點30分開始祈福儀式，同時現場直播，今年恢復開放民眾能以拉繩方式撞鐘祈福，齊心聆聽108響鐘聲。迎向龍年的第106到108響，由前總統馬英九、行政院副院長鄭文燦等各界嘉賓，在2月10日（大年初一）凌晨時分，與方丈和尚共同圓滿，為國家、社會與民眾獻上誠摯的新年祝福。

齊心聆聽108響鐘聲，法鼓山除夕撞鐘與民眾共同守歲。2024年法鼓山為全世界祝福的主題是「人間有幸福」，願人人安身安心，生活時時都平安；從自己做起，我和人和，人間處處有幸福。法鼓山方丈和尚果暉法師勉勵大眾都能發起「人間有幸福」的心念，共同祈願世界和平、社會和諧、家庭和樂、人心良善。

▲法鼓山世界佛教教育園區連續第18年舉辦除夕撞鐘。（圖／記者劉亮亨攝）

方丈和尚果暉法師表示，做到時時刻刻把心放在現在，則任何時候都可以安身安心，每個人都可以是社會的一股安定力量，也來幫助更多的人安身、安心。以「和」增進自己與他人的幸福，用佛法幫助自己的身心調和，並主動跟他人和，以行動關懷周遭的人，如此就是在提昇人的品質，建設人間淨土。

重達2萬5千公斤的法華鐘，為全世界唯一的法華梵鐘，鐘體上清楚鐫刻整部《法華經》與《大悲咒》，共計7萬152個字，還有一幅「多寶塔雙佛並坐圖」。經中總結佛陀智慧與慈悲的佛法，引導大眾邁向幸福的成佛之道，每一響法華鐘聲，都代表整體佛法給予的祝福，帶領民眾跨年迎接平安與希望。

法鼓山園區表示，歡迎民眾新春期間可闔家同樂來走春，參與平安法會、巡茶活動、地景藝術打卡、親子DIY、多媒體互動祈願樹、自在奉茶、劇團表演與鈔經製作平安御守等豐富新春活動，並開放「法華引鐘」供民眾敲鐘祈福，還可至祈願觀音殿禮佛、寫祈願卡，願人人許下幸福好願，邁向龍年好幸福。

▲法鼓山世界佛教教育園區「法華鐘樓」。（圖／記者劉亮亨攝）