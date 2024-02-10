雲林女三寶逆向超車！見機車迎面騎來急停路中　騎士傻眼：在幹嘛啦

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林西螺8日上午發生一起行車糾紛，一名女駕駛因認為前方小貨車車速太慢，於是跨越到對向打算超車，但卻疑似為抓好距離，又見到迎面而來的騎士，直接就將路堵住，騎士看傻氣得直呼，「到底在幹嘛？」行車紀錄器畫面事後被放上網，立刻引發網友議論。對此，警方也表示，在釐清發生時間、地點後將依職權製單舉發。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」PO出一段影片，一名騎士順向騎在車道上，但一輛打算逆向超車的轎車卻迎面駛來，見到騎士也未切回車道，還直直開上前，最終停在騎士面前，讓騎士當場看傻。

透過畫面可以看到，騎士當下氣得怒罵，「到底在幹嘛啦？」女駕駛見狀連忙下車道歉，並解釋道，「我想說那輛車比較慢，我趕快超」，但騎士越聽越火大，質問對方難道沒有看到前面有車嗎？

這段影片事後被放上網路，立刻引發網友熱議，「還沒招財進寶，就先遇到三寶，新年這個運勢不太妙」、「要逆向超車又捨不得踩油門」、「危險駕駛呀 逆向還急停路中間」。

針對該影片，警方獲悉後表示，依據「道路交通管理處罰條例」第47條規定，汽車超車時，對面有來車交會或前行車連貫二輛以上者，不得超車，該銀色自小客車不當超車可處罰2400以下罰鍰，警方在釐清發生時間、地點後將依職權製單舉發。





▲雲林一名女駕駛違規逆向超車，見騎士迎面騎來急停路中。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）