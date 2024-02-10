搶美金紅包人龍繞三條街！西螺福興宮初一祈福　湧進25萬人潮

記者蔡佩旻／雲林報導

今甲辰金龍年農曆大年初一，台灣民間信仰習俗，許多民眾會在今日起一大早到宮廟上香祈求新的一年平安、健康又順利後，再到親友家中拜年。有300餘年歷史的雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿25萬人潮。

▲邁入金龍年，從除夕到大年初一西螺福興宮湧入25萬人潮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲除夕夜搶頭香、領美金紅包人龍排跨三條街，相當壯觀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



今日大年初一凌晨零時一過，開啟廟門讓信眾插頭香祈福，陸續湧進虔誠上香膜拜的信眾，經AI人流計數系統統計，初一凌晨子時開廟門後，湧入約25萬3156人次祈福、搶頭香。領美金紅包排隊人龍包圍更是沿著福興路、中山路、繞回建興路一直排到九層粿店門口，將近500公尺相當壯觀。

▲西螺福興宮大年初一截至上午十點進入福興宮廟內參拜人流達到1萬3144人次。（圖／記者蔡佩旻攝）

農曆春節期間西螺福興宮廟前廣場設置祈福燈區，及媽祖鑾轎平安七星橋，讓信眾躦轎底過橋祈福，信眾排隊等候祈福，廟內整天擠滿上香、點燈人潮，祈求媽祖保佑新的龍年行大運、賺大錢，信眾從廟的內殿排到戶外牌樓下，今年彌勒團亦特備壽桃、元寶蛋糕、平安龜、刮刮樂共640份讓信眾擲筊求好運，相當熱鬧。

▲西螺福興宮信眾均採自發性排隊入殿拜媽祖祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮表示，初一凌晨開廟門後湧入約25萬次人潮，而今早初一截至上午十點進入福興宮廟內參拜人流達到1萬3144人次，信眾均採自發性排隊入殿拜媽祖祈福，讓擁擠情況改善及前進動線順暢許多，預計初二回娘家祈福人潮將會再出現。

▲今年彌勒團亦特備壽桃、元寶蛋糕、平安龜、刮刮樂共640份讓信眾擲筊求好運，相當熱鬧。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮大年初一截至上午十點進入福興宮廟內參拜人流達到1萬3144人次。（圖／記者蔡佩旻攝）