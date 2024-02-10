　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

龍年吉祥話空耳你會幾個？　賴清德挑戰嘆「這句」比較難

由 @william_chingte 發佈
在 Threads 查看

記者呂晏慈／台北報導

農曆新年到，民進黨主席暨副總統賴清德今（10）透過社群平台挑戰「龍年吉祥話諧音空耳」，看中文字猜測發音背後的台語吉祥話，猜猜看「龍總五吉」、「龍總探吉」、「龍喜利來」等辭彙真正的意思，當唸到「龍柱回桃」發音，賴大嘆「這實在，這題比較困難」，鏡頭外的幕僚也笑稱：「考不倒主席，台語達人」。

賴清德今天上午先後前往「萬里昭靈宮」、「基隆慶安宮」、「艋舺龍山寺」、「大龍峒保安宮」、「力行福德宮」祈福參拜，並發送龍年福袋向在場鄉親拜年，吸引眾多民眾一早前來排隊領取，現場充滿歡樂的新春喜氣。

▲▼賴清德。（圖／翻攝自賴清德社群平台）

▲賴清德今天除了前往各地廟宇祈福，也透過社群平台與支持者互動。（圖／翻攝自賴清德Facebook）

特別的是，賴清德於基隆慶安宮參拜時，收到一名來自基隆的學生寫的信。該名學生是2年前基隆高中的清寒生，曾每天只吃一餐果腹，把存下的獎助學金省下來照顧癌症父親，即使環境艱難仍奮發向上，仍考取6所國立大學，最後選擇至清華大學就讀，當時賴清德以自己從小也是來自貧窮家庭的努力過程鼓勵他，且在得知他的興趣為AI資訊領域時，特地送他平板電腦及相關書籍，給他無比溫暖力量。

該名同學於信中感謝賴清德過去在他最辛苦的時刻幫助他、鼓勵他，並提及他現在已是資工系大二學生，正朝自己的夢想邁進，很高興看到副總統當選第16任總統，相信副總統定會帶領台灣持續在民主、繁榮的路上前進。

ET快訊
南部親戚嗆「台北月薪73K很窮」！網見超狂薪水：要翻桌都可以
妹子LINE「用1新功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊
比珍奶更恐怖！　最肥小吃出爐
日16歲少女遭拖行5km！　屍體卡車底慘死
男子小年夜走入自家後山失聯！　今尋獲冰冷遺體
「經典保時捷911」信義區高速過彎！　整輛卡在分隔島
搶走身障15萬刮刮樂！　無良搶匪竟嗆：我就挑軟柿子啊
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

初一盧秀燕發紅包民眾樂翻！「用人唯才」認主動邀請蔡壁如當顧問

龍年吉祥話空耳你會幾個？　賴清德挑戰嘆「這句」比較難

王婉諭直言時力不缺席2026　竹縣驚奇一役「我當然是評估選項之一」

愛花如癡！柯建銘買牡丹蘭花取代鞭炮　落款「不老老柯」

柯文哲把李多慧列美女排行第一！　看到陳佩琪：我不敢放在上面

柯文哲寫春聯！10秒手速如「開藥箋」　還拿「降龍十八掌」當吉祥話

海委會研發「海洋生物AI辨識專家模型」　珊瑚、魚類一目了然！

影／高虹安、邱臣遠同框拜年PK你畫我猜　她的「龍角散」讓網笑翻

初一發紅包！賴清德今現身基隆慶安宮　許諾「基隆未來算我一份」

新造型亮相！賴清德初一參香發福袋　民眾搶沾「未來總統」福氣

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

柴被媽警告不要亂吠 下秒玩起無聲轉圈圈

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

初一盧秀燕發紅包民眾樂翻！「用人唯才」認主動邀請蔡壁如當顧問

龍年吉祥話空耳你會幾個？　賴清德挑戰嘆「這句」比較難

王婉諭直言時力不缺席2026　竹縣驚奇一役「我當然是評估選項之一」

愛花如癡！柯建銘買牡丹蘭花取代鞭炮　落款「不老老柯」

柯文哲把李多慧列美女排行第一！　看到陳佩琪：我不敢放在上面

柯文哲寫春聯！10秒手速如「開藥箋」　還拿「降龍十八掌」當吉祥話

海委會研發「海洋生物AI辨識專家模型」　珊瑚、魚類一目了然！

影／高虹安、邱臣遠同框拜年PK你畫我猜　她的「龍角散」讓網笑翻

初一發紅包！賴清德今現身基隆慶安宮　許諾「基隆未來算我一份」

新造型亮相！賴清德初一參香發福袋　民眾搶沾「未來總統」福氣

派出所進駐猛鬼大樓　員警睡覺「頭腳被轉180度」嚇到沒人敢睡

一年多就拍3季！旅遊實境《既然出生就環遊世界》挑戰最狂國家

親戚包2000元紅包　他嫌少嗆丟臉「退回紅包」：沒能力就別包

英國首相府：蘇納克2023年所得稅繳逾2千萬　上任後多交13%稅

宜蘭婦人頭痛欲裂站不了　原因曝光：鼻竇黴菌快侵襲到腦

阿嬤受傷了！鵝孫默默跟腳邊「暖當貼身看護」　下秒舉動感動家人

大年初一安平燈區湧人潮　台南市區商圈創造觀光效益

英3歲童爽喝冰沙　半小時後竟「癲癇」昏迷2hrs！醫驚：中毒了

朴娜勑聲帶開刀缺席《我獨自生活中》　IG報平安：不是整形手術...

初二回娘家！15處省道易塞　國道客運仍有逾6成空位可搭

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

政治熱門新聞

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

蔡英文逛賣場買年貨　驚喜合體「陪沈團」

柯文哲把李多慧列美女排行第一！　看到陳佩琪：我不敢放在上面

韓國瑜PO一桌年夜飯　萬人讚「韓流來襲」

蔡英文除夕菜色曝光！座上賓是蕭美琴

蔡英文IG粉絲破100萬！　曬貓狗拜年藏洋蔥

柯文哲回老家　曬年夜菜喊：我們家很快吃完了

柯文哲寫春聯！10秒手速如開藥箋

侯友宜除夕親下廚！端出愛心煲湯謝妻女

中共7軍機、5艦春節擾台　國軍監控中

防韓國瑜春聯再被偷！支持者直接裱框　藍委笑：院長明年要多準備一點

西布特羅1克不到10元　林靜儀、王定宇參戰反擊

國運籤曝兩岸吉凶　蔣籲賴：人民盼安居

蔣、賴龍山寺比人氣　蔣：香火鼎盛

更多熱門

相關新聞

「裸眼3D」飛龍在天震撼登場 會議中心屋簷變身「數位化」屋頂

「裸眼3D」飛龍在天震撼登場 會議中心屋簷變身「數位化」屋頂

四川成都昨（9）日除夕夜上演一場視覺震撼的「裸眼3D」秀，只見一條栩栩如生的金龍從天而降，在天空翱翔後，飛到天府國際會議中心的屋簷上幻化成「花重錦官城，萬千氣象新」十個大字，讓在場觀賞的民眾嘖嘖稱奇。

龍年英文要摒用dragon？　大陸要正名為loong

龍年英文要摒用dragon？　大陸要正名為loong

賴清德今現身基隆慶安宮　許諾「基隆未來算我一份」

賴清德今現身基隆慶安宮　許諾「基隆未來算我一份」

賴清德初一參香發福袋　民眾搶沾「未來總統」福氣

賴清德初一參香發福袋　民眾搶沾「未來總統」福氣

蔣萬安赴龍山寺祈福　嗨唱「告五人」名曲

蔣萬安赴龍山寺祈福　嗨唱「告五人」名曲

關鍵字：

賴清德新春祈福龍年清寒生

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

佳娜「身體藍藍的」尷尬認特殊性癖

姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

春晚名單6台灣藝人公開！

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面