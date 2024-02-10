龍年吉祥話空耳你會幾個？　賴清德挑戰嘆「這句」比較難

記者呂晏慈／台北報導

農曆新年到，民進黨主席暨副總統賴清德今（10）透過社群平台挑戰「龍年吉祥話諧音空耳」，看中文字猜測發音背後的台語吉祥話，猜猜看「龍總五吉」、「龍總探吉」、「龍喜利來」等辭彙真正的意思，當唸到「龍柱回桃」發音，賴大嘆「這實在，這題比較困難」，鏡頭外的幕僚也笑稱：「考不倒主席，台語達人」。

賴清德今天上午先後前往「萬里昭靈宮」、「基隆慶安宮」、「艋舺龍山寺」、「大龍峒保安宮」、「力行福德宮」祈福參拜，並發送龍年福袋向在場鄉親拜年，吸引眾多民眾一早前來排隊領取，現場充滿歡樂的新春喜氣。

▲賴清德今天除了前往各地廟宇祈福，也透過社群平台與支持者互動。（圖／翻攝自賴清德Facebook）

特別的是，賴清德於基隆慶安宮參拜時，收到一名來自基隆的學生寫的信。該名學生是2年前基隆高中的清寒生，曾每天只吃一餐果腹，把存下的獎助學金省下來照顧癌症父親，即使環境艱難仍奮發向上，仍考取6所國立大學，最後選擇至清華大學就讀，當時賴清德以自己從小也是來自貧窮家庭的努力過程鼓勵他，且在得知他的興趣為AI資訊領域時，特地送他平板電腦及相關書籍，給他無比溫暖力量。

該名同學於信中感謝賴清德過去在他最辛苦的時刻幫助他、鼓勵他，並提及他現在已是資工系大二學生，正朝自己的夢想邁進，很高興看到副總統當選第16任總統，相信副總統定會帶領台灣持續在民主、繁榮的路上前進。