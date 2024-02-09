賴清德、童子瑋春節慰勉執勤警員　贈加菜金新春平安過好年

▲副總統賴清德、基隆市議長童子瑋春節慰勉新北市金山警分局執勤警員。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天是農曆除夕，9日上午副總統賴清德、基隆市議會議長童子瑋前往新北市金山承天宮、金包里慈護宮參拜並發放1元福袋紅包，途中到新北市金山警分局慰問執勤警員，副總統賴清德感謝年節期間仍堅守崗位的警察同仁，賴清德提醒執勤警員要注意保暖外，也對他們說聲「辛苦了！」

▲副總統賴清德感謝年節期間仍堅守崗位的警察同仁。

賴清德在接受媒體訪問時表示，每年除夕他都會到承天宮參拜，祈求平安，從祖父、他父親到他們這一代，代代相傳；另外，他這次特別到金山警分局就是要感謝警員們近期的辛勞，因為有你們新北市金山萬里才能平平安安過好年。

同日下午，基隆市議長童子瑋轉往基隆警第一分局、南榮路派出所、忠二路派出所與延平街派出所致贈加菜金。童子瑋表示，過年期間民眾歡慶佳節時，卻是警察人員最忙碌的時間，治安是所有人要共同維護，民眾都可以當警察的第三隻眼，協助在生活周遭注意可疑人、事、物，隨時發揮守望相助效果，相信警察人員壓力可以減少很多，這就是全民治安概念。

▲▼基隆市議長童子瑋轉往基隆市警局第一分局、南榮路派出所、忠二路派出所與延平街派出所致贈加菜金。