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大陸 大陸焦點 特派現場

「裸眼3D」飛龍在天震撼登場　會議中心屋簷變身「數位化」屋頂

▲成都裸眼3D「飛龍在天」。（圖／翻攝極目新聞）

▲成都裸眼3D「飛龍在天」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川成都昨（9）日除夕夜上演一場視覺震撼的「裸眼3D」秀，只見一條栩栩如生的金龍從天而降，在天空翱翔後，飛到天府國際會議中心的屋簷上幻化成「花重錦官城，萬千氣象新」十個大字，讓在場觀賞的民眾嘖嘖稱奇。

▲成都天府國際會議中心除夕夜「裸眼3D」秀。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，這一幕，出現在2月9日成都天府國際會議中心舉行的以「成都街頭走一走，天府畫卷迎新年」為主題的除夕主會場活動現場。下午6點，伴隨著除夕主會場活動的開始，天府國際會議中心瓦屋面數字（數位）大屏（大螢幕）正式亮燈首秀。

這座數位大螢幕將天府國際會議中心屋簷變身成長408.5公尺、寬26.7公尺，總面積約1.1萬平方公尺的數位化屋頂。古式屋簷和現代新科技的結合，讓施工團隊費盡心思，也傷透腦筋。

▲成都天府國際會議中心除夕夜「裸眼3D」秀。（圖／翻攝極目新聞）

京東方藝雲數字展陳事業部副總經理，也是這次活動的負責人陳鏡暄透露，在設計之初，工作人員要拿著色卡爬到屋頂對比顏色，「使用定製顏色，在設計上最大程度保留瓦面的建築原貌，才能達到電子屏幕和古式屋檐無縫銜接。」

陳鏡暄表示，電子螢幕的顯示器擁有超高亮性，解決大視角偏色的問題，「超智能感光、超智能色彩調節等特點，也能讓電子屏幕適應各種複雜多變的室外環境。在白天、強光環境下仍能保持出色的視覺效果。」

這場在除夕夜舉辦的「成都街頭走一走，天府畫卷迎新年」活動以天府國際會議中心數位大螢幕為主舞台，裸眼3D技術結合秦皇湖噴泉燈光、舞火龍、打鐵花和無人機表演等交相呼應，打造出不同的除夕跨年主題夜。

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