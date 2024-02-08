　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／基隆外木山漁港「轎車突墜海」　海巡、警消下水救援中

▲基隆外木山漁港「轎車突墜海」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆外木山漁港有轎車墜海事故。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

小年夜不平靜！基隆市外木山漁港今（8日）晚上8時許發生一起轎車墜海事件，一輛轎車不明原因突然開車衝進港內，目前正由海巡及警消人員救援中，據目擊民眾表示，轎車駕駛疑似直接開車墜入海裡，至於詳細事發原因待進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲基隆外木山漁港「轎車突墜海」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲轎車墜海畫面曝光。

▲基隆外木山漁港「轎車突墜海」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆外木山漁港「轎車突墜海」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆外木山漁港「轎車突墜海」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆外木山漁港「轎車突墜海」。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►春節將至傳統市場湧人潮　基隆增派警力加強交通疏導

►春節強力展現查緝不法決心　基隆關與海巡「岸海聯合威力掃蕩」

►海景第一排！饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

►東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

ET快訊
高雄男屁股卡吸盤！醫取出「50cm柱狀物」
快訊／小年夜驚傳轎車墜海
醫曝西布特羅「1公克不到10元」　林靜儀、王定宇參戰反擊
快訊／威力彩3.1億頭獎開獎！財神爺小年夜來敲門
強冷氣團凍到這天！　7縣市10°C↓
快訊／大樂透2.4億獎號開出　百萬大紅包等你拿
「1款過年零食」泌尿醫最推！　精子品質、性功能upup

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆外木山漁港「轎車突墜海」　海巡、警消下水救援中

妹子聚餐一覺醒來已到阿嬤家　嚇壞控告碩士男下藥性侵結果曝

失智翁清晨騎車出門「土城三峽不斷迴轉」　警調監視器攔截

台灣緝逃形同具文　黑幫要角用化名變董座...7年吸金百億

新北永和國小「模擬聯合國」帶領學童看世界！她獲全國競賽佳績

加油站爆炸大火燒死工人　站長「坐視危險沒防範」逆轉判囚1年2月

放年假爽玩「全台最美KTV」　他醉茫逆闖「單行道」慘了

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

獨／男人新天堂！大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好　　

人夫出軌前女友！在妻店裡公然「擁吻+戳下體」　小三判賠10萬

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

快訊／基隆外木山漁港「轎車突墜海」　海巡、警消下水救援中

妹子聚餐一覺醒來已到阿嬤家　嚇壞控告碩士男下藥性侵結果曝

失智翁清晨騎車出門「土城三峽不斷迴轉」　警調監視器攔截

台灣緝逃形同具文　黑幫要角用化名變董座...7年吸金百億

新北永和國小「模擬聯合國」帶領學童看世界！她獲全國競賽佳績

加油站爆炸大火燒死工人　站長「坐視危險沒防範」逆轉判囚1年2月

放年假爽玩「全台最美KTV」　他醉茫逆闖「單行道」慘了

快訊／大逆轉變接應共犯！勸架男5萬元交保　與暴打陳沂男相同

獨／男人新天堂！大阪「松島新地」房間曝　老司機讚服務好　　

人夫出軌前女友！在妻店裡公然「擁吻+戳下體」　小三判賠10萬

賭王三房豪宅內部曝光！　何超蓮回娘家發IG曬氣派裝潢、庭院

春節連假首日　張善政視察運輸場站並慰勉值勤同仁

部桃「桃樂居」春節活動　長輩最愛摸彩「中獎開心又幸運」

放鞭炮、燒紙錢…桃市環保局：春節照樣受理檢舉

春節連假何處去？　桃園中原文創園區新春3大必玩攻略報您知

新北春節連假不打烊　號誌維修免費專線24小時待命

歡慶農曆年！　北榮桃園分院附設護理之家春節活動很溫馨

台籃年度最佳2　職棒、職籃我都強　中信特攻奪隊史T1首冠

雲林濟生公司辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　南投縣25家全聯通路已下架

星雲法師圓寂滿1年！平安燈法會啟動　佛光山：雲水自在祥和歡喜

100%純天然甘栗仁 限時快閃 一包不到25元

社會熱門新聞

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

即／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎

暴打陳沂「理智腳色」遭拘提！疑演出「勸架劇本」送辦

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

即／彰化年前驚傳命案　1男遭破頭猛砍慘死

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

過年「想被關」吃牢飯！男燒了市場

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

為了過年拜祖先！彰化弟殺哥

小年夜死亡車禍！男騎士撞上併排貨車重創亡

更多熱門

相關新聞

民眾歡度春節假期　基隆消防加強火災預防工作

民眾歡度春節假期　基隆消防加強火災預防工作

春節假期長達7天，為保障民眾生命財產安全，基隆市政府消防局於春節前夕已針對轄內人潮出入眾多之公共場所（大賣場、量販店、超級市場、遊藝場所、電影院、旅館、飯店、KTV及餐廳等），檢查其消防安全設備、防火管理及防焰物品等項目，如有檢查不符規定者，當場開立限期改善通知單，要求業者於期限內改善，讓每位消費民眾能開心、放心及安心購物。

基隆有愛春節不打烊　啟動救助機制過好年

基隆有愛春節不打烊　啟動救助機制過好年

創新校園閱讀校舍空間活化　基隆再增4校社區共讀站

創新校園閱讀校舍空間活化　基隆再增4校社區共讀站

建照審查革新制度　基隆獲業界好感度大幅提升

建照審查革新制度　基隆獲業界好感度大幅提升

基市府訪3計程車業者　謝國樑年後開會溝通

基市府訪3計程車業者　謝國樑年後開會溝通

關鍵字：

基隆外木山漁港轎車墜海

讀者迴響

熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

即／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面