快訊／基隆外木山漁港「轎車突墜海」　海巡、警消下水救援中

▲基隆外木山漁港有轎車墜海事故。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
小年夜不平靜！基隆市外木山漁港今（8日）晚上8時許發生一起轎車墜海事件，一輛轎車不明原因突然開車衝進港內，目前正由海巡及警消人員救援中，據目擊民眾表示，轎車駕駛疑似直接開車墜入海裡，至於詳細事發原因待進一步釐清。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲轎車墜海畫面曝光。
▲基隆外木山漁港有轎車墜海事故。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
小年夜不平靜！基隆市外木山漁港今（8日）晚上8時許發生一起轎車墜海事件，一輛轎車不明原因突然開車衝進港內，目前正由海巡及警消人員救援中，據目擊民眾表示，轎車駕駛疑似直接開車墜入海裡，至於詳細事發原因待進一步釐清。
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