快訊／基隆外木山漁港「轎車突墜海」　海巡、警消下水救援中

春節假期長達7天，為保障民眾生命財產安全，基隆市政府消防局於春節前夕已針對轄內人潮出入眾多之公共場所（大賣場、量販店、超級市場、遊藝場所、電影院、旅館、飯店、KTV及餐廳等），檢查其消防安全設備、防火管理及防焰物品等項目，如有檢查不符規定者，當場開立限期改善通知單，要求業者於期限內改善，讓每位消費民眾能開心、放心及安心購物。