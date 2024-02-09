梅西香港沒上場「主辦方宣布向球迷退款一半」！自曝虧4300萬港元

▲梅西在香港沒有上場引發球迷不滿，高喊要退票。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

國際邁阿密（Inter Miami CF）4日對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）沒有出場，面臨中港兩地封殺，逾千球迷投訴要求主辦方Tatler Asia「回水」（編按：退錢）。9日，Tatler公布向球迷退回門票一半款項，涉及5,600萬元（港幣），有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。

根據港媒報導，Tatler Asia表示，本來希望這項活動會成為香港的驕傲，可惜最後卻令各位失望和心碎，「我們和大家一樣都心痛不已。我們付出了心血和汗水，希望為香港帶來一場世界級的足球賽事，但最後卻事與願違。」

公司在聲明中確認，國際邁阿密在合約中承諾球隊中的著名球星梅西、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）及蘇亞雷斯（Luis Suárez），若非受傷需要上場作賽45分鐘，「可惜最後國際邁阿密通知我們梅西及蘇亞雷斯因傷缺陣。 」

聲明寫道，「球迷入場是為了看球賽和球星，不過傷患也是比賽的一部份。然而令我們感到傷心的是在場球迷似乎未有得到應有的尊重。當我們得悉梅西未能上場作賽時，我們要求國際邁阿密的班主及管理層敦促美斯在球迷面前亮相，並親自向球迷解釋未能上陣的原因，但可惜最終未有發生。而梅西和蘇亞雷斯於2月7日在日本的賽事中上場比賽，更讓我們感到又被打了一記響亮的耳光。」

據Tatler Asia公開的損益表可見，該公司在今次活動的收益為約1億5690萬港元，當中包括門票收入、贊助、場地廣告等，至於支出則為1億4390萬港元，當中包括出場費、場租及籌辦活動費用，原本可獲1300萬港元（8%）利潤，但預計門票退款開支達5600萬港元，預計活動虧損4300萬港元（-43%）。