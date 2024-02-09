香港官員倡「永久禁止梅西入境」　入境處長：理解市民不滿

▲「阿根廷球王」梅西。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

此前在邁阿密國際香港行的比賽中，梅西全場比賽沒有熱身也沒有出場，但他卻在之後日本站的比賽中出場半小時，讓中國大陸網友氣炸，怒轟梅西「親日辱華」，更質疑是政治表態。香港有議員提出不應再允許他來港，對此，香港入境處處長郭俊峯回應，每一位旅客來港也是按現行法律與政策處理，不就個別人士作評論，但理解市民的不滿。

此前，梅西在日本完賽當晚，大陸官媒《環球時報》隨即發表題為《梅西在踢一場事關誠信的比賽》的社評，指不排除「外部勢力故意借梅西讓香港難堪」。同時，有官方背景的大陸知名網紅KOL「靖海侯」，也撰文質疑梅西似乎得到了「某種指示」，接受了「某種安排」，而「被受傷」、「被靜音」。

同時，多位香港立法會議員「代表」港人網上聲討梅西，包括霍啟剛撰千字文批國際邁阿密在日本的表現「是在香港球迷傷口上撒鹽」；議員何君堯也屢發文，附上《基本法》23條草案相片，狠批梅西「辱華」，而他在香港球場的頒奬禮上刻意繞路迴避特首李家超，「明顯是落特首的面，侮辱特區政府」，揚言「有仇不報，非君子也」。

曾任香港入境處處長的行政會議召集人葉劉淑儀則在社交平台X發文怒批，梅西謊言和虛偽令人厭惡，港人「痛恨梅西、國際邁阿密以及他們背後的黑手」，「絕不應該允許他再來香港」。

據《星島網》等多家香港媒體8日報導，香港入境事務處今日（8日）召開回顧2023年工作記者會，當中被問到作為防止不受歡迎或危害國家安全人士來港的部門，日後會否拒為梅西批發簽證。

處長郭俊峯回應指，每一位旅客來港也是按現行法律與政策處理，不就個別人士作評論，但理解市民的不滿。