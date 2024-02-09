陸網紅剪爛「梅西13萬親簽球衣」疑造假！　他怒回：愛國心假不了

▲中國網紅小熊剪破梅西球衣。（圖／翻攝自抖音）



記者張方瑀／綜合報導

阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi)）日前未在香港表演賽登場，引發中國球迷強烈不滿，不少民眾透過剪球衣、燒海報等舉動宣洩，其中一名抖音博主更是直接拍下剪爛梅西「簽名球衣」的過程，但卻被人懷疑造假，對此他再連發兩支未剪接的影片回應，自己的愛國心假不了，「以後梅毒（梅西）所有的東西在我這一文不值。」

▲小熊拿出證書強調衣服是正版的。（圖／翻攝自抖音）



中國抖音博主大熊發布影片，痛罵梅西在香港拒絕上場，卻在日本滿臉笑容踢球，因此拿了粉絲捐贈、價值3萬元人民幣（約台幣13萬元）的梅西親簽球衣，直接當場剪碎並燒毀，但剪接過的影片，卻被其他人質疑造假，剪的根本不是同一件球衣。

▲▼小熊回應影片被質疑造假。（圖／翻攝自抖音）



但大熊9日又接連上傳兩支一鏡到底的影片回應，強調網友質疑的照片是被其他人修圖改掉，自己絕無造假，影片中能看到衣服被剪破後，背面確實有簽名痕跡，他也強調，自己的愛國心假不了，「其實也沒啥，不過我就想讓大家看看，以後梅毒（梅西）所有的東西在我這一文不值。」

儘管許多網友大讚他剪破球衣的行為，但仍舊有人質疑，為何影片從頭到尾都不拍攝有簽名的那一面，但因為衣服已經燒掉，所以無從查證。

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