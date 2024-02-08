「邁阿密國際」香港賽合約金額曝　出場費達2億佔門票收入一半

▲梅西在香港友誼賽整場坐板凳惹出爭議 。（圖／CFP）

文 ／香港01

萬眾矚目的阿根廷「球王」梅西(Lionel Messi) 領軍的邁阿密國際CF（Inter Miami CF），在周日（4日）與港隊進行表演賽。但梅西只列後備身份，全場齋坐無落場，發酵成「梅西之亂」。

主辦方Tatler Asia主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等，搞大型體育活動則是「初哥」（編按：新手），據瞭解，指Tatler Asia與邁阿密國際CF所簽的合約，戲金（編按：主辦方支付給球隊的出場費）達650萬美金（約新台幣2億元），折算約港幣5000萬元，佔門票收入約一半，這還未計其他商業資助。

梅西拒即場解釋或代表接受獎盃

香港大球場全場3.8萬球迷及在電視前觀看直播的大批觀眾，周日下午一直等待梅西上球場展現腳法，但卻只看到梅西全場齋坐，打從由一開始就無預備出賽。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄週一（5日）表示，在開場前，主辦方Tatler Asia仍然確認梅西會在下半場出場；但下半場開始後，梅西仍未出場，局方人員立刻向Tatler跟進，才獲通知梅西因傷未能出場；當局再提出要求，在完場前大約10分鐘，Tatler再次確定梅西不能出場。

政府隨後再次向Tatler要求採取一系列補救行動，包括梅西可否親自向球迷交代，或者代表球隊接受獎盃等，但都被拒絕。在頒獎禮時，梅西更走到後排，與頒獎的特首李家超及財政司司長陳茂波保持距離。

▲梅西在球隊對陣神戶勝利船下半場登場，讓香港政府及市民十分不能接受。（圖／CFP）

Tatler主席撤回申請1600萬政府資助

當日不少觀看的球迷即高呼「回水」（編按：退票），向道歉的班主碧咸（編按：大衛貝克漢姆）喝倒採，帶著憤駑離開，有本地及內地球迷斥責「詐騙」。

這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助，事後政府警告會研究扣減金額。不過Tatler Asia週一傍晚召開記者會，主席兼行政總裁Michel Lamuniè公佈決定撤回申請1,600萬元政府資助。

特首李家超週二（6日）表示，文化體育及旅遊局會繼續敦促Tatler 積極回應社會各界的要求，包括公開與邁阿密國際的合作安排，以及如何積極回應購票入場球迷的訴求等。

合約列明梅西等四球員要上場

其中一個關注點，是今次戲金金額。據瞭解，今次戲金達650萬美金，折算約港幣5,083萬元。這場比賽售出3.8萬張門票，每張由880元至4,888元，推算門票收入介乎9,000萬至1.2億元，即戲金已佔約一半。

Tatler週二（5日）召開記者會交代事件時，主席兼行政總裁Michel Lamunière表示，根據與邁阿密國際協議，隊中球星包括梅西、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）以及蘇亞雷斯（ Luis Suárez），除非受傷外，均會上場作賽，結果只有佐迪艾巴及布斯基斯昨有上陣。

Tatler搞體育項目「初哥」 不少工作外判

Tatler主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等，也為不少國際名牌舉行宴會及活動，但涉足體育項目則是初哥，有指職員都未能完全處理，需向外找協助，不少工作外判（編按：外包）。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛日前表示，據瞭解Tatler找了不少於六間企業贊助，估計贊助費用不菲，更有傳聞Tatler以15萬套餐價，售賣與邁阿密國際球員合照的機會。這筆費用是否需與邁阿密國際分享，暫時未知之數。