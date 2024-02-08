　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「邁阿密國際」香港賽合約金額曝　出場費達2億佔門票收入一半

▲▼阿根廷球王梅西在香港友誼賽整場坐板凳惹出爭議 。（圖／CFP）

▲梅西在香港友誼賽整場坐板凳惹出爭議 。（圖／CFP）

文 ／香港01

萬眾矚目的阿根廷「球王」梅西(Lionel Messi) 領軍的邁阿密國際CF（Inter Miami CF），在周日（4日）與港隊進行表演賽。但梅西只列後備身份，全場齋坐無落場，發酵成「梅西之亂」。

主辦方Tatler Asia主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等，搞大型體育活動則是「初哥」（編按：新手），據瞭解，指Tatler Asia與邁阿密國際CF所簽的合約，戲金（編按：主辦方支付給球隊的出場費）達650萬美金（約新台幣2億元），折算約港幣5000萬元，佔門票收入約一半，這還未計其他商業資助。

梅西拒即場解釋或代表接受獎盃

香港大球場全場3.8萬球迷及在電視前觀看直播的大批觀眾，周日下午一直等待梅西上球場展現腳法，但卻只看到梅西全場齋坐，打從由一開始就無預備出賽。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄週一（5日）表示，在開場前，主辦方Tatler Asia仍然確認梅西會在下半場出場；但下半場開始後，梅西仍未出場，局方人員立刻向Tatler跟進，才獲通知梅西因傷未能出場；當局再提出要求，在完場前大約10分鐘，Tatler再次確定梅西不能出場。

政府隨後再次向Tatler要求採取一系列補救行動，包括梅西可否親自向球迷交代，或者代表球隊接受獎盃等，但都被拒絕。在頒獎禮時，梅西更走到後排，與頒獎的特首李家超及財政司司長陳茂波保持距離。

▲梅西在球隊對陣神戶勝利船下半場登場，讓香港政府及市民十分不能接受。（圖／CFP）

▲梅西在球隊對陣神戶勝利船下半場登場，讓香港政府及市民十分不能接受。（圖／CFP）

Tatler主席撤回申請1600萬政府資助

當日不少觀看的球迷即高呼「回水」（編按：退票），向道歉的班主碧咸（編按：大衛貝克漢姆）喝倒採，帶著憤駑離開，有本地及內地球迷斥責「詐騙」。

這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助，事後政府警告會研究扣減金額。不過Tatler Asia週一傍晚召開記者會，主席兼行政總裁Michel Lamuniè公佈決定撤回申請1,600萬元政府資助。

特首李家超週二（6日）表示，文化體育及旅遊局會繼續敦促Tatler 積極回應社會各界的要求，包括公開與邁阿密國際的合作安排，以及如何積極回應購票入場球迷的訴求等。

合約列明梅西等四球員要上場

其中一個關注點，是今次戲金金額。據瞭解，今次戲金達650萬美金，折算約港幣5,083萬元。這場比賽售出3.8萬張門票，每張由880元至4,888元，推算門票收入介乎9,000萬至1.2億元，即戲金已佔約一半。

Tatler週二（5日）召開記者會交代事件時，主席兼行政總裁Michel Lamunière表示，根據與邁阿密國際協議，隊中球星包括梅西、佐迪艾巴（Jordi Alba）、布斯基斯（Sergio Busquets）以及蘇亞雷斯（ Luis Suárez），除非受傷外，均會上場作賽，結果只有佐迪艾巴及布斯基斯昨有上陣。

Tatler搞體育項目「初哥」　不少工作外判

Tatler主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等，也為不少國際名牌舉行宴會及活動，但涉足體育項目則是初哥，有指職員都未能完全處理，需向外找協助，不少工作外判（編按：外包）。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛日前表示，據瞭解Tatler找了不少於六間企業贊助，估計贊助費用不菲，更有傳聞Tatler以15萬套餐價，售賣與邁阿密國際球員合照的機會。這筆費用是否需與邁阿密國際分享，暫時未知之數。

ET快訊
買電動車竟爆炸！孝子母燒傷殞命　攤商裝不明鋰電池慘了
不是全身名牌！　銀行員揭「有錢人」3大特徵
儀表板「1燈號」隱藏意義曝光！　她開車10多年才知道
盤點2023出事網紅！　流量下滑遭出征
LINE對話框「獨漏1表情」他喊話官方！　1.8萬人爆共鳴
金鐘男星拍八點檔濺血！　王瞳目睹嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸股「兔年封關」三大指數全面上漲　成交額破兆元人民幣

「邁阿密國際」香港賽合約金額曝　出場費達2億佔門票收入一半

河南清潔工風雪中抗議討薪　官方承諾及時補發...3日後電話無人接聽

福島5.5噸核廢水外洩　陸駐日使館批東電「管理混亂無序」

楊冪旗袍大秀好身材　國風變裝秀壓軸河南衛視春晚

習近平喊話民企要有信心　共唱「中國經濟光明論」

陸1月CPI年減0.8%　連4個月處於「通縮區間」

上海小商品市場春節拚復甦　業者盼賺個紅包好過年

陸委會提醒赴港澳民眾　多利用「國人赴港澳動態登錄系統」

梅西惹怒陸網！球迷「火燒、剪爛球衣」抵制　博主轟：剪掉不尊重

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

陸股「兔年封關」三大指數全面上漲　成交額破兆元人民幣

「邁阿密國際」香港賽合約金額曝　出場費達2億佔門票收入一半

河南清潔工風雪中抗議討薪　官方承諾及時補發...3日後電話無人接聽

福島5.5噸核廢水外洩　陸駐日使館批東電「管理混亂無序」

楊冪旗袍大秀好身材　國風變裝秀壓軸河南衛視春晚

習近平喊話民企要有信心　共唱「中國經濟光明論」

陸1月CPI年減0.8%　連4個月處於「通縮區間」

上海小商品市場春節拚復甦　業者盼賺個紅包好過年

陸委會提醒赴港澳民眾　多利用「國人赴港澳動態登錄系統」

梅西惹怒陸網！球迷「火燒、剪爛球衣」抵制　博主轟：剪掉不尊重

春節連假「派對遊戲」！　網推這類：不玩遊戲的人也愛

美到封神的紅禮服盤點！劉詩詩「紅玫瑰薄紗」超仙　楊冪性感馬甲露S曲線

林宥嘉春節放閃！　「緊黏家人嗨炸」曝光年後重磅喜訊

小年夜探視央北類家庭贈紅包　侯友宜引諺語「養的功勞卡大天」

毛長刺到眼睛！阿嬤親手操刀「貴賓⭢禿臉臘腸」　對比照笑瘋千人

法驚爆食安風險！30%瓶裝水「過濾污染水」後售出　知名品牌也上榜

傳年後將到台中市政府任職　蔡壁如證實了：預計這天報到

GX唱跳嗨炸香港歌迷！　蕭秉治驚喜慶生狂飆經典歌

苗栗春節好去處　通霄虎頭山無敵海景＋歷史遺跡

加班結束遇大雨！正妹女同事「1理由」求搭便車　他秒拒被老婆讚爆

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝

梅西日本上陣「活躍自如」 港府要求主辦方和球隊向市民解釋

梅西惹怒陸網！球迷「剪爛球衣」抵制

尾牙被收3.3萬元電費！公司傻眼拒付

對方有3兒！1寶媽憂「紅包成本」分配

超霸氣公司！　尾牙現場發超4億年終獎

赴陸團喊停！　國台辦：政治操弄出爾反爾

網紅主播被捕！靠辱罵母親爆紅

春節前棄養高峰！陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩

「養了一年被告知抱錯孩子？」網友1理由決定不換

梅西風波　環時：恐有外部勢力讓香港難堪

學者：中國施行統制經濟　大蕭條不可避免

更多熱門

相關新聞

梅西惹怒陸網！球迷「剪爛球衣」抵制

梅西惹怒陸網！球迷「剪爛球衣」抵制

「梅西風波」愈演愈烈，大陸不少民眾透過剪球衣、燒海報等舉動宣洩不滿。其中一名抖音博主近日發影片，將梅西簽名球衣從裱好的畫框里取出，對著鏡頭展示一下後，用剪刀將衣服剪爛。

梅西風波　環時：恐有外部勢力讓香港難堪

梅西風波　環時：恐有外部勢力讓香港難堪

梅西日本上陣「活躍自如」 港府要求主辦方和球隊向市民解釋

梅西日本上陣「活躍自如」 港府要求主辦方和球隊向市民解釋

梅西香港未登場　發中文聲明解釋

梅西香港未登場　發中文聲明解釋

梅西日本友誼賽　真的上場了

梅西日本友誼賽　真的上場了

關鍵字：

梅西梅西未出場梅西香港表演賽邁阿密國際

讀者迴響

熱門新聞

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

PEETA葛格宣布離婚！

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面