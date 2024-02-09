陸足協官網刪光「梅西」新聞　名記曝：阿根廷3月中國行99％泡湯

▲搜尋大陸足協網頁，只剩下一則洋將梅西違反規定的新聞。（圖／翻攝中國足協官網）

記者魏有德／綜合報導

全球知名球星梅西（Lionel Messi）在隨隊前往香港友誼賽未出賽，卻在前往日本的友誼賽登場，引起香港及大陸球迷粉絲極度反感，事件越演越烈。有網友發現，大陸足協已火速刪光官網內與梅西有關的新聞，大陸足球名記徐澤鑫還爆料稱，足協已暫停與阿根廷足協的合作，包括阿根廷國家隊在內。

▲梅西戴著阿根廷國家隊的隊長臂章出賽。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，2月8日，徐澤鑫發文稱，「多方確認後，梅粉和阿蜜要『失望』了，今年3月份的阿根廷中國行99%泡湯了（對陣奈及利亞和象牙海岸），除非『球王』再次上演逆襲，扭轉國內一邊倒的輿情。而去（2023）年的工體之戰將成為梅西球員生涯在中國的謝幕演出……。

▲梅西在香港友誼賽整場坐板凳惹議 。（圖／CFP）

就在1月中旬，阿根廷足協率先公布，阿根廷國家隊將於2024年3月前往中國大陸進行兩場友誼賽，在亞洲開始備戰2024年美洲盃。當時，杭州副市長陳衛強也曾在節目上受訪時透露，今（2024）年3月份，「阿根廷國家隊，當然，梅西也在裡面，將來杭州踢足球.....。」

▲梅西在球隊對陣神戶勝利船下半場登場。（圖／CFP）

杭州濱江奧體中心運營有限公司相關人士表示，3月份阿根廷國家足球隊在杭州奧體比賽，「暫時還沒有定下來，等確定的話官方平台會發布的。」