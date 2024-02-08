梅西惹怒陸網！球迷「火燒、剪爛球衣」抵制　博主轟：剪掉不尊重

▲大陸一名博主剪爛梅西親筆簽名的球衣。（圖／翻攝自抖音）

記者蔡儀潔／綜合報導

「梅西風波」愈演愈烈，大陸不少民眾透過剪球衣、燒海報等舉動宣洩不滿。其中一名抖音博主近日發影片，將梅西簽名球衣從裱好的畫框里取出，對著鏡頭展示一下後，用剪刀將衣服剪爛。

▲大陸一些激進球迷燒球衣宣洩不滿。（圖／翻攝自微博）

在抖音擁有8.7萬粉絲的博主「顏韻Ycy」5日發影片稱自己是梅西的粉絲，但是看到梅西在香港的舉動後非常氣憤，稱如果梅西在日本表演賽登場，將會處理掉梅西的簽名球衣。該名博主6日再次發文稱，在訓練賽中看到梅西上場了，還進了一個球，於是決定將梅西的親筆簽名球衣剪爛。

影片中，該名博主將簽名球衣從裱好的畫框里取出，對著鏡頭展示了一下後，用剪刀將衣服剪爛，「第一剪，剪去他在巴塞隆納的21年；第二剪，剪掉我喜歡他的17年；最後一剪，剪掉對中國球迷的不尊重。」

該博主接著將剪爛的球衣扔到地上，並踢了一腳。他表示，自己說到做到，任何不尊重球迷和粉絲的行為，無論是藝人還是球星，他都會抵制，「在尊重面前，喜歡一文不值。」

▲被網友稱為香港「退錢哥」的球迷剪爛球衣。（圖／翻攝自抖音）

無獨有偶，被網友稱為香港「退錢哥」的球迷近日發影片稱，他喜歡梅西超過10年，不僅曾花費10餘萬港元去卡達觀賽，還將兒子取名為Lionel（梅西全名：Lionel Messi），然而梅西此次的舉動，令他們感覺「像被多年好友突然在背後插了我一刀那樣痛苦」。

該球迷接著拿出他曾經購買的球衣，用剪刀一一剪爛，並宣布「脫粉」，再也不會在梅西身上花一分錢。

實際上，大陸網路上不少民眾做出類似舉動，還有人直接用火燒球衣。對於這些舉動，微博網友意見兩極，一部分表示支持，「幹得漂亮」、「無論你是哪國人，是多著名的球星，都應該有契約精神」；但也有人認為此舉不妥，「球迷什麼時候也變成飯圈了」、「他就是博關注，懶得理」。