幕後／時力拚重生迎三大難關　2026期末考「錯一題的空間都沒有」

▲時代力量黨中央。（圖／記者吳杰澄攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量在2024大選遭遇空前挫敗、連政黨補助款門檻都未能達到，曾經的第三大黨財源緊迫、人力佈局也捉襟見肘，但選後大量入黨潮及年輕黨員的積極投入，也讓時力的頹勢出現轉機，目前黨員人數約在一千人上下，這個經歷過多次滅黨危機的8年小黨，究竟能掌握新生的契機，還是變成時代洪流下的一瓢泡沫，很快，2026大選就能夠驗證。

2024大選是時力所有黨公職政治生涯一大挫敗，現任時力代理黨主席王婉諭，日前也宣布參與決策委員選舉，努力為政黨存亡最後一搏，她在時代力量黨中央辦公室接受《ETtoday新聞雲》專訪時，現場不少黨工協助打包裝箱，即將更換成租金較便宜的辦公室。

「財務」是時代力量創黨至今一直存在的問題，但狀況從未如此嚴峻，過去補助款是時代力量重要財源，面對自身敗選還要操持黨務，蠟燭兩頭燒的王婉諭帶著疲憊面容受訪，她也坦言選後至今仍未睡超過6小時。而「政黨票未過3%補助款門檻」就如同背後靈般陰魂不散，讓黨部瀰漫一陣低氣壓。

▼前時代力量立委王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）



「黨務開銷瘦身」是時力選後第一個課題，王婉諭規劃，時代力量未來可能朝北中南東的聚焦做法，各縣市不一定要有實體黨部，由黨工和外面接觸，實體黨部效益確實較小，負擔也較大，包含店租跟人事，但幫助多少其實有限，不如讓黨工去外面跟群眾接觸、宣傳時代力量，真的要辦活動就借場地。

據了解，時代力量選後試圖節流，除黨部縮編、更換辦公室外，人力部分也大幅縮減，許多黨工離職，加上二月底的決策委員改選、大量年輕黨員入黨，還有列入不分區的戰將可能接任發言人，時代力量將迎來黨務、選務的全新人事佈局，但到底是重生、還是就此淹沒在時代的洪流中，都考驗決策者的擘劃、像是「走鋼索般」踏錯一步的空間都沒有。

除財務、人力外，時代力量創黨以來始終甩不開的包袱就是「路線」之爭，過去的「挺柯（文哲）與否」、「挺蔡（英文）與否」到2024大選昌（黃國昌）派、非昌派的紛擾，都讓時力疲軟的選情雪上加霜，代理黨主席王婉諭認為，這次跟過去幾次路線之爭或是表達方式不同，應該會反映在這次決策委員選舉上。

王婉諭表示，作為代理黨主席、未來也會參選決策委員，要善盡溝通，希望大家要幫這個黨想一想，時代力量在立法院沒有席次後，社會氛圍會感受到不太對勁，時代力量並非如此沒有價值，很多議題跟陳情人都會發現怪怪的，選完到現在的入黨潮和支持度也創下有史以來最高。

王婉諭也直言，大家對時代力量還有期待，如果大家要選決策委員，應該更聚焦來想黨要如何重生，而非在各種層面有不同意見，盡可能黨內溝通、達成共識，會是比較好的方式。

對於第三勢力容易被貼標籤？王婉諭直言，被貼標籤比較像被惡意操作，時代力量主張一直都很明確，就是希望推動國家正常化，但民生經濟也不能不顧，時力是中間偏左的政黨，這是非常清晰的價值，不需要為了標籤的事情有所動搖，很多事情一下被貼小綠、一下被貼小藍，這顯然就不是合理論述，而是各黨希望封殺小黨貼的標籤。

王婉諭認為，時代力量過去比較常說政府哪裡做得不好，但比較少對於各大政黨表達支持態度，未來不排除有這樣的調整，就像國防議題上，確實時代力量跟綠營比較接近，民生議題像交通，也跟國民黨游毓蘭一致，這些都可以清楚呈現。

王婉諭坦言，過去多多少少有害怕被說是靠哪邊，反而有點綁手綁腳，現在立法院沒有席次，更應該清楚論述自己的主張跟價值，這是她個人想法，但還是要看二月底改選結果。