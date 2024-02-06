「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

▲前總統陳水扁。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委陳昭姿因在2月1日立法院長選舉中投下的選票沾染印泥，被判定為廢票。陳昭姿昨大鬧朝野協商現場，批評民進黨團總召柯建銘「怎能這樣對我！」而陳昭姿是「資深扁迷」的身份，也讓不少網友敲碗前總統陳水扁回應，陳水扁則表示，陳昭姿為他的醫療人權發聲，最後救他一命，「恩同再造，無以為報。縱使上帝也不會下令我立馬切割她！」

陳昭姿過去是前總統陳水扁民間醫療小組，過去曾大讚兒子「若有長生不老藥要先給李登輝、陳水扁吃」，也曾回覆支持者「柯文哲親口承諾當選後特赦阿扁」，是相當資深的扁迷。

而陳水扁日前在社群平台threads上回憶，。1993年立法院國防委員會審查榮民改革相關預算，議程包括榮民就養、就醫、就業等問題。擔任立委的他曾針對榮胞中心預算發言，認為退輔會「把榮胞當作豬在養。」韓國瑜以為阿扁在辱罵榮胞，與他爭論，打了他一巴掌，並掀翻桌子和攻擊其頭部，使阿扁住進台大醫院三天，原來「一邊一國」是從「一扁一摑」而來。

也有網友在貼文下追問陳昭姿投廢票一事，並批評「陳昭姿卻大喇喇挺韓」、「請阿扁總統立馬切割陳昭姿」，對此，陳水扁回應，陳昭姿曾經是他在鬼地方（看守所）生病沒人理踩時，找上柯文哲進去看他，「柯P建議要組民間醫療小組並出任召集人，她擔任小組發言人，為我的醫療人權發聲，最後救我一命，如此的大恩大德，恩同再造，無以為報。縱使上帝也不會下令我立馬切割她！」