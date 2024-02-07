民眾黨今討論蔡壁如回任中央委員　黃珊珊稱不知情、黃國昌要尊重柯

▲黃珊珊出席民眾黨中央委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲有意邀請前立委蔡壁如回任中央委員，但黨內正反意見兩極，隨後也爆出蔡壁如將出任台中市政府市政顧問傳言，且蔡還以「天公疼憨人」回應，態度曖昧。民眾黨7日中午舉行中央委員會，將討論到蔡壁如人事案，過去傳出與蔡壁如有心結的立委黃珊珊，今出席中央委員會時僅說「自己不清楚狀況」。

民眾黨7日中午12時在台大國際會議中心召開中央委員會，之所以不在中央黨部開會，是因此次出席人數眾多，除了因「廢票案」被停權2個月的立委陳昭姿以外，其他7名不分區立委首度以當然中央委員身份參與，進而擴大召開；而討論的議程內容，除了例行黨部、黨團業務報告以外，還有蔡壁如是否回任中央委員案。

被問到自己的立場是否支持蔡壁如回任中央委員，因為外傳中市府延攬蔡當市政顧問？黃國昌出席中央委員會前受訪時表示，這個人事案就由中央委員一起討論，因為自己對於黨務的參與，事實上真的不深，「我會尊重柯文哲主席的決定。」

而過去屢次被傳出，與蔡壁如有心結的黃珊珊，也於中午12時左右抵達現場出席中央委員會。針對今天預計要討論蔡壁如回任中央委員案，自己立場是否支持？原本還在回答瘦肉精題目的黃珊珊，便立刻轉身離開，直言「我不清楚欸，我不清楚狀況。」

▼柯文哲、黃國昌出席民眾黨中央委員會。（圖／記者屠惠剛攝）