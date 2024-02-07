20選9！王婉諭、王寶萱投入時力決策委員改選　19日結果出爐

▲時代力量決策委員會候選人。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量在2024大選中挫敗，時任黨主席王婉諭率決策委員總辭，也將進行改選，時力今（7日）舉行「第四屆決策委員臨時改選」候選人號次抽籤活動，包含不分區立委候選人林依瑩、王寶萱、代理黨主席王婉諭、新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷共20人登記參選，預計選出9人、並於2月19日公布選舉結果。

此次登記參選的決策委員候選人總共有20位，預計選出9位決策委員。名單中包含2024不分區立委候選人以及多名時力黨公職皆參與選舉，時代力量表示，繼續為堅持本土、進步價值的第三勢力奮鬥，一起渡過難關、迎向新生時代力量。

以下為時代力量第四屆決策委員改選選舉候選人名單及號次：

1號蔡志承、2號林泔鋒、3號曾威凱、4號劉曜維、5號王煦惠、6號王寶萱、7號周偉航、8號吳翌立、9號葉俊宏、10號林彥甫、11號王婉諭、12號胡㻡、13號林柏勛、14號林依瑩、15號蔡惠婷、16號廖子齊、17號許博彥、18號李兆立、19號王景弘、20號鄒明諺。

至於選舉相關時程部分，時力將於14日12點半展開投票，至18日23時59分截止，官方網站並於0時自動顯示票數統計結果。（限黨員瀏覽）19日中午12點由選舉委員會發出選舉結果公告。