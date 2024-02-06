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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘批藍4提案像「義和團」　喊話黃國昌「你的國會改革是這套？」

▲▼民進黨團召開『國民黨毀憲亂政 莫此為甚』回應記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁近日拋出成立國會特偵組，全力推動打貪打腐、國會革新，相關倡議被質疑是私設刑堂且違憲。民進黨立院黨團總召柯建銘今（6日）表示，國民黨的提案除侵犯總統職權外，更取代行政院、司法院及監察院，完全破壞憲政體制、權力分立原則，「比義和團還義和團，更是超越北韓、中國，黃國昌的國會改革是這套嗎？你吞得下去嗎？毀憲亂政，莫此為甚！」

柯建銘表示，國民黨主張除憲法63條：立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案，到今天為止加碼大滿貫，製造超級無敵大怪獸。

國民黨提案：第一、國會調查權不需完整配套；第二、國會聽證權：有藐視國會罪、官員加刑責；第三、閣揆官員同意權，不需修憲；第四、國會特偵組：立委有偵查權、司法權、自己偵查、起訴、判決集於一身。

對此，柯建銘表示，以上除侵犯總統職權外，更取代行政院、司法院及監察院，完全破壞憲政體制、權力分立原則及法治國基本原則，乾脆全部廢除，獨留立法院之憲政怪獸！這不只比義和團還義和團，更是超越北韓、中國，獨步全球、傲視天下。

柯建銘也三問民眾黨黃國昌總召，他直言，你的國會改革是這套嗎？不需修憲你吞得下去嗎？民眾黨、國民黨要沆瀣一氣嗎？

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