台糖梅花肉片驗出瘦肉精　黃國昌轟：王必勝應知所進退下台負責

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

台中市政府召開記者會公布「台糖安心豚梅花肉片」的複驗結果，檢出應為零檢出的乙型受體素（俗稱瘦肉精）西布特羅（Cimbuterol）0.002ppm；衛福部食藥署也在隨後發布新聞稿，確認檢出西布特羅0.001ppm。對此，民眾黨立委黃國昌表示，衛福部次長王必勝不斷將嚴肅的食安問題，以「五點荒謬」作為政治攻擊的武器，將政治操作置於人民食安之上，如此作為顯已不適任，應知所進退下台負責。

台中市衛生局日前抽驗肉品，結果驗出台糖安心豚梅花肉含瘦肉精「西布特羅」數值超標，但該檢驗結果遭衛福部次長王必勝提出5大質疑。衛福部食藥署與台中市府為此各自啟動複驗，雙方檢驗結果今天出爐，食藥署最後公佈，確定檢出為0.001ppm。

對此，黃國昌今日在臉書發文表示，攸關民眾食安的重大事件，中央與地方政府應嚴肅面對，究明原因，守護國人食安，保護消費者權益。但最令人痛心的是，王必勝不斷將嚴肅的食安問題，以「五點荒謬」作為政治攻擊的武器，將政治操作置於人民食安之上，如此作為顯已不適任，王必勝應知所進退下台負責，他也質疑行政院長陳建仁「如此不適任的官員，還要繼續包庇嗎？」