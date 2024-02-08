金門人奔廈門走春過年　臺胞證遺失靠「2步驟」補發

▲今年過年將會有許多金門民眾前往廈門走春、旅遊。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

「金廈小三通」於2023年1月7日正式復航，許多金門鄉親也紛紛前往廈門旅遊購物，小三通航程短且具有高度便利性，金門與廈門已然成為一日生活圈，卻頻傳民眾臺胞證遺失的情形，金門觀光處表示只要按照2步驟，即可在5天後取得一次性臺胞證使用。

金門觀光處表示，今年農曆春節假期為期七天，預計有許多金門鄉親於春節期間選擇前往廈門「走春」或逛街購物，金門鄉親在大陸地區旅遊時，臺胞證遺失案件時有所聞，也提醒鄉親留意隨身物品與各項證件，慎防遺失。

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今年大陸農曆春節從2月10日至17日共放假8天，廈門出入境鎮海路受理服務大廳、五通碼頭赴金旅遊辦證中心暫停辦公，但2月18日各受理窗口正常上班，春節期間如有需諮詢與通報，可撥打廈門市出入境管理局值班電話(+86-592-2260010、2262048)，除有特殊緊急事由外，臺胞證製證僅於正常上班時提供服務。

▲申請一次性臺胞證程序。



另辦理補發臺胞證有2步驟，首先向地方公安派出所備案，通報臺胞證遺失，並開立臨時居住證明，接著需攜帶身分證明文件與臨時居住證明至廈門市出入境管理局各辦公地點辦理補發一次性臺胞證，補發工作日為5天。

金門縣觀光處再次提醒，臺胞證為赴大陸重要旅行文件，鄉親前往大陸地區旅遊時，應妥為保管與提高警覺性，慎防遺失或被竊，以免引起旅途不便與困擾，影響行程與旅遊興致。