　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

走春送禮不怕踩到雷！守住「4大要點」送得超體面又能傳達滿滿心意

▲▼過年，春節，伴手，禮盒，送禮，健康。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲春節拜年送上伴手讓人感覺心意滿滿，但你挑選的禮盒或食材是否暗藏健康陷阱呢？（圖／示意圖／翻攝自pakutaso.com）

消費中心／綜合報導

春節拜訪親友絕對要提一袋伴手禮盒表示心意，講究習俗的人，更會挑選甜滋滋的禮盒，讓大家「呷甜甜好過年」，或是送上超好吃但恐危害健康的零食，如果對方飲食習慣大改變、力求吃得健康，收到這類禮盒想婉拒又不好意思，內心好糾結。今年不如讓心意加倍，跟著以下4個選購指南，精挑耐吃又不造成身體負擔的禮盒，讓你變成朋友家人眼中最歡迎的拜年好朋友！

一、強調原料&原味
「看得見食物原型」的飲食方式是近年趨勢，若還想從中攝取健康好油脂，準備堅果就沒錯，不過營養師普遍建議，盡量選擇不另加調味的品項，不僅健康，吃起來也比加鹽加糖的還唰嘴。若要選擇果乾蜜餞，成分表上標示的成分愈單純愈好，頂多添加糖，若標示色素、人工代糖、看不懂的專有名詞和添加物等就要避開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼春節，過年，送禮，伴手，健康。（圖／pixabay）

▲市面上的堅果吃多了口乾舌燥，往往是因調味過重的緣故，選擇原味無添加的品項，才能嚐到最天然的口感與香氣。（圖／pixabay，下同）

二、留意食物處理方式
油炸和高溫爆炒的方式會破壞食物既有營養，也可能產生有害物質影響健康。因此購買堅果、果乾、海苔或蛋捲等點心，最好選擇標示「低溫烘焙」的產品。有些人也會覺得，強調健康取向、低溫烘乾的果乾，顏色看起來黯淡不鮮豔，但這樣才是自然食材烘乾後的顏色，可別為了好看美觀而犧牲親朋好友的春節健康啊！

三、罐裝飲品選擇玻璃容器
近年春節送禮也流行小罐裝的百分百果汁與木耳露，方便一開就喝，一次一瓶也不怕飲用過量。不過提醒最好捨棄塑膠瓶裝，選擇以玻璃瓶裝的產品，就可以避免飲品在包裝充填後經高溫殺菌，容易產生的塑化劑問題。

▲▼春節，過年，送禮，伴手，健康。（圖／pixabay）

▲禮盒飲品喝完留下的玻璃罐還可以多次使用，超方便！

四、尋找信賴的農家或認證標章
認真想要幫收禮人過一個「呷甜甜好過年」的春節，那麼或許可以從蜂蜜著手，但市面上的品項百百種，超怕挑到假蜜！其實辨認真假蜜真的有難度，最好的方式就是直接找信賴的養蜂場購買。台灣養蜂協會近年也推廣「國產蜂產品證明標章」，這類產品上會貼標章貼紙及產品序號，只要在選購前搜尋「台灣養蜂協會」網站，再輸入序號就可以追蹤養蜂業者、蜂蜜種類、產地等資訊，為手上這瓶蜂蜜「追本溯源」，同時保障自己的消費權益與親友健康！

▲▼春節，過年，送禮，伴手，健康。（圖／pixabay）

▲天然蜂蜜難尋，不過為了收禮人的健康著想，選購時一定要睜大眼睛、follow選購指南仔細挑選！

最後不免提醒，在環保意識抬頭的現代，不必要的包材對於環境來說也是很大的負擔！既然都選了以健康概念生產的商品，那就不用再追求太花俏的禮盒包裝了，今年春節，不如回歸「希望對方享用真正好東西」的送禮本質與心意吧！

ET快訊
德國公主「上空露點」！　王室首位全裸登花花公子
旅遊業怒了！　擬520上街抗議
年終領181萬！　50K傳產妹：辛苦值得了
「見街上1景象」他嘆年味變淡：一年不如一年！
梅西惹怒陸網！　球迷「火燒、剪爛球衣」
快訊／丟丟妹認愛186帥哥！　男方身份曝光
邦交拉警訊！　瓜地馬拉發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

走春送禮不怕踩到雷！守住「4大要點」送得超體面又能傳達滿滿心意

春節年菜大魚大肉吃太飽　陽大醫院籲小心胃食道逆流症

旅遊業罵翻！赴陸團突喊停　王國材：6月後的團可併入3至5月出團

過年發壓歲錢！命理師曝：紅包直式祝發財、橫式中大獎

過了30個年「見街上1景象」嘆年味變淡：一年不如一年！全場點頭

「一群後宮墮胎」　風流爸穩交女財務長！她嘆：70歲又劈腿了

學會時間押注獲得更高回報　百萬網紅：技巧跟投資一樣

武陵農場櫻花季今開跑！月中花況最美、早上更好拍　10大賞櫻地曝

走春送禮不怕踩到雷！守住「4大要點」送得超體面又能傳達滿滿心意

父母和公婆的紅包「怎麼包？」　過來人曝1原則：印象加分

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

《換乘3》書景「摸臉.坐大腿」愛身體接觸　惠媛看前任和她打鬧：有點討厭姐..

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

春節年菜大魚大肉吃太飽　陽大醫院籲小心胃食道逆流症

旅遊業罵翻！赴陸團突喊停　王國材：6月後的團可併入3至5月出團

過年發壓歲錢！命理師曝：紅包直式祝發財、橫式中大獎

過了30個年「見街上1景象」嘆年味變淡：一年不如一年！全場點頭

「一群後宮墮胎」　風流爸穩交女財務長！她嘆：70歲又劈腿了

學會時間押注獲得更高回報　百萬網紅：技巧跟投資一樣

武陵農場櫻花季今開跑！月中花況最美、早上更好拍　10大賞櫻地曝

走春送禮不怕踩到雷！守住「4大要點」送得超體面又能傳達滿滿心意

父母和公婆的紅包「怎麼包？」　過來人曝1原則：印象加分

今晚又迎一波雨彈！初一轉乾　強冷氣團「凍到初三」低溫剩10度

統一獅29位選手出征日本交流　農曆年後12場熱身賽拚開季名單

習近平喊話民企要有信心　共唱「中國經濟光明論」

蔡政府停招赴陸旅遊團！業者嗆快收回禁團令　擬520上街抗議

德國公主「上空露點」登花花公子！　首位王室成員全裸上封面

鐵漢柔情！辦過中橫桶屍案　派出所長邱量虔助彩虹爺爺後事超暖心

陸1月CPI年減0.8%　連4個月處於「通縮區間」

蔡壁如將「決裂」柯文哲？　郭正亮斷言結局

春節年菜大魚大肉吃太飽　陽大醫院籲小心胃食道逆流症

月薪多少才合理？他領55K被家人嘴太少　過來人喊：賺200萬也被嫌

上海小商品市場春節拚復甦　業者盼賺個紅包好過年

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

生活熱門新聞

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

「經典1節目」童年被逼著看　千人回憶殺

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

西布特羅1公克要價百萬？　醫澄清：不到10元

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

2024年3星座　有機會閃婚

台糖瘦肉精風波！各縣市新抽查肉品結果出爐

強烈冷氣團要來了！一路冷到初三　低溫探底「10度↓」時間曝

8生肖逢九變數大　5+3招趨吉避凶

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

好市多新神品+1！他試日本西點禮盒秒嗑半盒

4生肖過年財運爆　命理師曝刮刮樂秘技

冷氣團挾雨彈強襲！小年夜雨最猛低溫探8°C

台灣提拉米蘇驚見「姐夫」！紅到泰國

更多熱門

相關新聞

高雄春節9大景點　免費停車場一次看

高雄春節9大景點　免費停車場一次看

今年春節連假自今（8）日起至14日共計7天，為因應高雄各大景點湧現車潮，高市府交通局於春節期間協調開放旗津、美濃等9處熱門景點周邊共21處臨時停車空間，計725格車格，供民眾免費入場停放。

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎

獄中迎龍年！體壇、演藝圈5名人團圓夢碎

交長視察疏運　國道尖峰時段曝

交長視察疏運　國道尖峰時段曝

過年外送平台優惠一次看！漢堡披薩買1送1　輸入折扣碼滿199折50

過年外送平台優惠一次看！漢堡披薩買1送1　輸入折扣碼滿199折50

消防卡通貼紙春節參觀南消史料館打卡貼文即有

消防卡通貼紙春節參觀南消史料館打卡貼文即有

關鍵字：

走春春節送禮禮盒心意伴手禮

讀者迴響

熱門新聞

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

墾丁春節訂房最低不到5成　他查完價格嚇到

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

芝麻包貓咪「非常重」找到主人啦

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面