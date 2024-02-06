新北文化走春！拍貼巴士進駐新北市藝文館舍「專屬圖框」等你來

▲「龍光煥發過好年」的走春拍貼巴士，即將於2月11日至2月14日(初二至初五)期間進駐新北五館一園及新北市美術館。（圖／新北市政府文化局提供，下同）

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新北市政府於2024春節期間推出「文化走春-龍在一起‧吉龍舞春」活動，其中主題活動「龍光煥發過好年」的走春拍貼巴士，即將於2月11日至2月14日(初二至初五)期間進駐新北五館一園及新北市美術館，巴士遊程即將開跑，邀請市民朋友與家人留下「攏在一起‧錢都有餘」的美好回憶。

新北市文化局表示，今年文化走春安排結合拍貼機的復古巴士進駐館舍，並且為每間館設計限定主題視覺畫框，讓民眾可在8格相框內發揮巧思擺出不同姿勢，印製照片留住新春趣味，讓一年開始就福氣舞春，幸福龍年有餘。此外，文化局還提供了加碼活動，市民朋友們只要在走春巴士駐館當日，於館內文化商店或美術館樂淘淘市集消費，即可獲得1張拍貼體驗免費抵用券，每館限量60張，歡迎大家踴躍參與。

走春巴士將於2月11日(初二)率先進駐鶯歌陶瓷博物館及八里十三行博物館，2月12日(初三)前進山區至瑞芳黃金博物館及坪林茶業博物館，2月13日(初四)回到鶯歌新北市美術館及板橋林本源園邸，最後在年節尾聲來到淡水古蹟博物館，與大家共度西洋情人節。

此外，年節期間除了跟著走春巴士上山下海迺新北，還可以參加7大館舍臉書粉專活動，民眾只要到館走春並拍照打卡，即可獲得限量龍趣味標語貼紙1份。同時各館還準備特色文創禮品贈送市民朋友，將於年後分別抽出1名龍年幸運星，例如鶯歌陶瓷博物館贈送清水模文具組、十三行博物館贈送人面陶罐玻璃罐、黃金博物館贈送黃金樹飾品架、淡水古蹟博物贈送淡水古錢滾滾好運來隔熱墊、新北市美術館贈送NTCAM潮流小包、林本源園邸贈送茶包明信片禮盒、坪林茶業博物館則準備嚴選茶葉禮盒。歡迎大家參加各館精心規劃「欣欣向龍走春趣」的各項應景表演、手作課程。

2024「龍在一起‧吉龍舞春」走春巴士活動即將展開，相關活動資訊請參考新北市文化局官方網站(https://www.culture.ntpc.gov.tw)及「新北市文化局」粉絲專頁(https://www.facebook.com/e7summer)。