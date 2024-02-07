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社會 社會焦點 保障人權

走私2464公斤香菇及香菇絲到金門　兩岸6嫌起訴

▲▼金門走私香菇 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門地檢署和海巡署查獲陸籍漁船走私香菇、香菇絲2464公斤到金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門地檢署去年10月間指揮海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊、金馬澎分署第九岸巡隊、偵防分署金門查緝隊等司法警察，在金門縣烈嶼鄉大膽島西方0.2浬處，查獲走私的陸籍漁船載運2464公斤的香菇和香菇絲，逮捕船上張姓等3名陸籍船員和涉嫌接頭的台灣漁船洪姓男子等3人，檢方偵辦後將6人依違反走私條例等罪提起公訴。

▲▼金門走私香菇 。（圖／記者林名揚翻攝）

檢方指出，張姓男子是在去年10月15日深夜11時許，駕駛陸籍漁船載了乾燥香菇及乾燥香菇絲共約2464公斤，自福建省漳州市龍海市海門島附近出海後，16日凌晨1時許，與洪男駕駛的台籍漁船會合，併靠接駁私運的大陸地區產製香菇71袋及乾燥香菇絲81箱。

海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊駕駛巡防艇當場查獲，3名陸籍男子當場被捕，洪男等3名台灣人雖駕船逃離現場，但後來仍經海巡人員循線查獲。

▲▼金門走私香菇 。（圖／記者林名揚翻攝）

檢方偵辦時將陸籍的張男、陳男、張男等3人聲請羈押禁見獲准，檢方偵查後於近日偵結，認定被告6人涉犯懲治走私條例第2條第1項、第12條之私運管制物品進口、入出國及移民法第74條之未經許可進入台灣地區等罪嫌，依法提起公訴，並聲請沒收陸籍漁船、乾燥香菇及乾燥香菇絲等犯罪所用物品及管制品。

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