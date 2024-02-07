2023一見雙雕藝術季倒數1個月　春節走春「龍」來鹽山一遊

▲「2023一見雙雕藝術季」，在台南七股鹽山及七股遊客中心盛大展出，七股鹽山推出春節連假系列活動，春節期間不打烊，邀請民眾共度春節假期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

用鹽打造的最美雪景，由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，與台鹽實公司合辦的「2023一見雙雕藝術季」，首次跨年展出鹽雕藝術及海洋廢棄物地景藝術展覽，目前正在台南七股鹽山及七股遊客中心盛大展出中。

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開展至今參觀人數已突破15萬人次，為迎接農曆春節，台南七股鹽山推出春節連假系列活動，除了2月8日、2月9日小年夜與除夕休園外，春節期間不打烊，更有活動及優惠，邀請民眾前來參觀，共度春節假期。

雲嘉南管理處許宗民處長表示，配合2024台灣燈會在台南，一見雙雕藝術季的可愛三麗鷗大明星，將和大家一起共度新春佳節。同時為讓到訪台南燈會以及遊客多出一處出遊及賞燈的景點，嘉義布袋高跟鞋教堂周邊也已重新打造，以浪漫粉紅色調結合教堂與漁港周邊的特色，重現燈光璀璨的高跟鞋教堂燈海，歡迎遊客能多在雲嘉南濱海地區多停留一天，欣賞台灣燈會的燈節藝術與高跟鞋教堂的浪漫燈海，體驗雲嘉南春節的歡樂氛圍。

春節期間，七股鹽山也有「好管鹹事的日子」、「白金鹽憶─台灣鹽業檔案特展」主題雙展，並有趣味元宵猜燈謎、祈福鹽袋DIY、滿額贈祈福鹽御守活動。「滿額贈祈福鹽御守」，累計消費滿400元即贈鹽御守1個，還有獨家年節限定販售的「晶鑽鹽滿福袋」。過年期間也特別邀請強檔街頭藝人帶來各式精彩表演秀，內容包含氣球、魔術、水管秀…等，歡迎大家年節來七股鹽山走春，攏來鹽山????迌。

另外初一到初九期間，只要穿配戴「龍」元素或衣服上有「紅色」元素，於個人粉絲專頁、Instagram打卡發出與鹽雕或海廢雕任一合照照片，即可至七股遊客中心－成功鹽體驗館兌換2023一見雙雕藝術季與三麗鷗聯名發行限定款紀念明信片一組，共限量300組，送完為止。活動期間還有許多系列活動，更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩！」臉書粉絲專頁查詢。