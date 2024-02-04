傅崐萁提「國會特偵組」　民進黨團：花蓮王要當立院習近平？

▲民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨立法院黨團總召傅崐萁主張成立國會特偵組，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（4）批評，過去當花蓮王當久了，現在要當立法院的習近平？堂而皇之要在國會成立小東廠，私設刑堂，不聽話的官員就入人於罪，破壞制度，何等囂張。

吳思瑤表示，擔任國民黨總召沒幾天，屁股還沒坐熱，傅崐萁已經忘了自己是誰，過去當花蓮王當久了，現在要當立法院的習近平？前幾天把官員比喻成家禽家畜，顯然是花蓮「家天下」的遺毒，昨天還放狠話「讓民進黨找不到人當部長」，把每個官員都當賊看，國民黨要推藐視國會罪，應該優先推動藐視官員罪吧？

吳思瑤表示，選舉期間國民黨主張恢復特偵組，無視於司法被濫用作為掌權者的政治工具，已經引發社會譁然，傅崐萁昨日更加碼放話，要在國會設立特偵組，堂而皇之要在國會成立小東廠，私設刑堂，不聽話的官員就入人於罪，破壞制度，何等囂張，而建立國會聽證權涉及修憲，涉及院際之間的權力運作，也不是傅崐萁一人說了算，更不是國民黨一黨說了算。

吳思瑤諷刺，更何況，「反貪腐」由有案在身的傅崐萁嘴中說出，實在是譁天下之大譏，是天大的笑話。她回顧，國安會前秘書長金溥聰過去曾把傅崐萁比喻為病毒，馬英九時期傅崐萁回不了國民黨，但至今傅崐萁竟搖身一變成為國民黨立院黨團總召，傅崐萁急欲建立個人重量級的形象，但這樣的影響力，對社會是正面還是負面？

吳思瑤轉述，金溥聰評價傅崐萁「經常自以為厥功甚偉，但稍微有點政治知識的，都會不以為然」；她要把這句話回贈國民黨，國民黨要沉淪，她沒有意見，但民進黨團有責任，阻止新國會的沈淪，「新國會要為所當為，而不是為所欲為！國民黨請自制自重」。