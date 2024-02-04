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國民黨花蓮縣黨部感恩茶會　朱立倫強調續培養優秀年青人才

▲▼國民黨花蓮縣黨部於縣黨部二樓會議室舉辦感恩茶會。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲國民黨花蓮縣黨部於縣黨部二樓會議室舉辦感恩茶會。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部3日上午於縣黨部二樓會議室舉辦感恩茶會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、國民黨副秘書長江俊霆等及立法院國民黨團總召傅崐萁、立法委員鄭天財、花蓮縣長徐榛蔚等親自出席，活動現場氣氛溫馨。

花蓮縣黨部主委張逸華致詞，感謝花蓮縣鄉親們讓傅崐萁及鄭天財委員順利當選，過去半個月兩位委員都在花蓮縣13鄉鎮分別辦理感恩餐會，今天朱立倫主席、中央黨部長官及侯友宜市長也親臨加油打氣，各位過去對於國民黨不離不棄，所以花蓮成績也是讓全國引以為傲的，這個光榮是屬於在場的好朋友。

▲▼國民黨花蓮縣黨部於縣黨部二樓會議室舉辦感恩茶會。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲國民黨主席朱立倫（右五）、新北市長侯友宜（右四）及新任國民黨立院黨團總召傅崐萁（右三）皆出席參加。

立法院國民黨團總召傅崐萁表示，花蓮選票把賴清德的票壓到比柯文哲主席多100票，沒有你們就沒有花蓮的好成績，國民黨將全力支持花東基礎建設，傅崐萁總召感性的說：「花東人民的呼喊崐萁非常清楚，崐萁此時此刻不只承擔鄉親託付，長年以來對花蓮人不公平，虧欠花蓮的要一一討回來，朱主席給崐萁最大的信任及協助做為後盾，立法院國民黨不只保護2300萬人民遠離戰爭，要對於民進黨及賴清德總統，全面地來制衡，國會是最重要的堡壘，未來崐萁還要接任中央黨部政策會執行長責任重大，在朱主席帶領之下用國會來制衡貪汙腐敗的民進黨，唯有團結才是國民黨未來要走的路，所有是是非非都不要講，我們要團結對外，這一次全力授權及支持讓54張票「票票入匭」，這是對於選民的承諾，未來國民黨要讓民進黨貪腐全部來揭露，並成立國會特偵組打貪打腐，唯有廉潔政府才有強大國家，把所有須要利立法委員同意權的表決全部陽光化公開透明，讓崐萁及國民黨一起守護中華民國。」

▲▼國民黨花蓮縣黨部於縣黨部二樓會議室舉辦感恩茶會。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

朱立倫主席語重心長表示，捍衛中華民國忍辱負重，就是要打下這一仗，選舉期間有太多的困難，侯友宜都挺下來，侯市長的努力差一點政黨輪替，最終讓國會拿下最大黨，這一次立委選舉有賴花蓮鄉親讓傅崐萁及鄭天財順利當選，新任的總召傅崐萁責任重大，2月1日這一仗打得漂亮，所有委員動作一致我們清清白白，國民黨展現團結力量讓給國人看，接下來我們要推動真正能夠監督制衡國會改革，每個案子加快速度，讓我們要成為最有監督力量的新國會，民生法案要一一來通過，花蓮交通重要建設都卡在行政院，過去民進黨以顏色治國，最明顯大家看到，花蓮的建設中央都沒重視，黨團要做14縣市長最大的後盾，地方的需要就是黨團的事，這就是未來立法院的責任，國民黨要放下自我對外要團結，不斷改革年輕化內造化，內造化由不分區委員來兼任縣市黨部主任委員，關鍵的年輕化目前國民黨團是最年輕的，40歲當選有10位，以花蓮為例下一屆的選舉村里長、代表及議員我們就讓年輕世代一棒接一棒，年輕的未來就是國民黨的未來，最後用感恩的心情，謝謝花蓮同仁的努力。

▲▼國民黨花蓮縣黨部於縣黨部二樓會議室舉辦感恩茶會。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

徐榛蔚表示，雖然遺憾但是我們努力過，我們有立法院院長、副院長、以及所有立委有很多堅定的力量，可以在國會殿堂撥亂反正，地方結合中央的力量，我們看到這次選舉經過大家努力獲得好成績，未來朱主席繼續帶領國民黨繼續向前。

▲▼國民黨花蓮縣黨部於縣黨部二樓會議室舉辦感恩茶會。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

黨主席朱立倫強調，國民黨將繼續改革、改變、培養優秀年青人才。

侯友宜表示，在場力挺友宜的各級幹部，謝謝這一次總統選舉在花蓮給我最高的得票率，在這裡謝謝大家也對不起大家，花蓮人所期待的政黨輪替，讓各位好朋友失望，再次深深一鞠躬跟大家說抱歉，本人無法完成政黨輪替，但是國會這一次空前團結，團結的國民黨這才是該展現的態度，輸贏很重要態度更重要，選舉的目的是為人民來做事而不是互相批評，我當初承諾的民生提案會倚靠韓國瑜院長及委員來實踐，54位委員要為全國人民、花蓮人來打拼，侯友宜未來會在新北市好好努力市政，也會拜託國會來全力協助。

最後參與活動的長官及貴賓們，也在過年前夕互道恭喜並合影，整個茶會在溫馨且熱鬧，以及濃濃的過年氣氛下，圓滿順利成功。

感恩茶會有黨公職人員、重要幹部、鄉鎮市長及各級地方民意代表參加。
 

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