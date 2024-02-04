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「柯文哲國會龍頭選舉打出好牌」　 蔡正元：僅柯建銘和傅崐萁看得懂

▲民眾黨主席柯文哲出席龍年春聯小物記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡正元認為，柯文哲在立法院長選舉打出一手好牌。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院龍頭之爭落幕，由國民黨推出的「韓江配」當選，「關鍵少數」民眾黨最後並未表態與藍綠合作，推派自家立委黃珊珊、張啟楷角逐失利。對此，前立委蔡正元4日就在臉書分析，民眾黨主席柯文哲這次打出了一手好牌，而這個牌路，只有民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁看得懂。

「柯文哲在立法院正副院長選舉，打出了一手好牌；這個牌路，只有柯建銘和傅崐萁看得懂。」蔡正元直言，「其他人不論藍綠都跟白目沒兩樣，但柯建銘氣得要死，傅崐萁爽得要命」，兩人被拖著配合演出，經此一戰，柯文哲不再是政治棋局的新手。

蔡正元分析，戰略上，柯文哲不能讓民眾黨變小藍，所以不可能投給新任立法院長韓國瑜；更不能讓民眾黨變小綠，當然也不可能投給連任失利的游錫堃，這一點柯文哲做到了。他提到，但藍綠的拉票和搶票壓力不會因此而減少，要緩解或阻擋這些壓力，柯文哲打出「獨立參選牌」，提名黃珊珊選院長、張啟楷選副院長。

蔡正元指出，壓力來自綠營的訴求主要是，不能讓「中國人」韓國瑜當選，而柯文哲的擋箭牌是「請綠營投給黃珊珊，韓國瑜就不會當選」，其實柯文哲心知肚明，綠營不可能投給黃珊珊，所以這個擋箭牌很管用，其餘再怎麼多嘴都只是話術；而自藍營的訴求是，在野黨要合作監督執政黨，尤其是新潮流，所以讓韓國瑜來挑起這個責任，可以使在野的監督力量更強。

蔡正元認為，柯文哲的認知始終覺得藍營裡裡外外都是騙子，只有韓國瑜還算是會守信用的角色，但也不能直接投給韓國瑜，萬一無黨籍或藍黨兩票被綠營挖走，形成53票對53票，柯文哲要等第二輪再出新招，否則會裡外不是人，反正靜觀其變，就是對韓國瑜最大的幫助，如此這般，藍綠兩邊的壓力都可以抵擋。

此外，蔡正元表示，「這局中局最厲害的起手式，就是提名黃珊珊選院長，而不是副院長。」他解釋，如果提名黃珊珊為院長，柯文哲把這個局看得很透，黃珊珊絕不可能當選，如果提名為副院長卻可能會當選，因為韓國瑜早上當選院長，下午國民黨會投桃報李投給黃珊珊，但黃珊珊ㄧ旦當選副院長，麻煩會接踵而至。

蔡正元舉例，綠營會攻擊「藍白勾結」，讓白營失去政黨自主的運作空間；藍營部分人士還在攻擊柯文哲，也會趁機參戰洩恨；另黃珊珊在民眾黨內部仇恨值不低，擔任總幹事搞到敗選還升官，一不小心就會引爆白營兵變，讓黃珊珊從陽春立委幹起，既可以疏解內部壓力，又可以避免黨團雙頭馬車，影響黃國昌的領導功能。

蔡正元最後稱讚，這手牌柯文哲打得很好，「藍綠兩岸猿聲啼不住，文哲輕舟已過萬重山。」

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