盼「最晚2／16開議」遭綠委狂酸　黃國昌回擊：層次太低不需回應

▲黃國昌發送龍年春聯、紅包袋，會前受訪。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院於1日選出正副院長人選後，5日下午將政黨協商開議時間；民眾黨團總召黃國昌日前表示，黨團決議是希望2月6日開議，但藍綠黨團都希望2月23日，讓他覺得太晚了、「我反對」。面對綠營立委的酸言酸語，甚至說乾脆初一就開議，黃國昌4日回擊，這種發言格調、層次太低了。

黃國昌4日上午到板橋府中站發春聯、紅包，並接受媒體訪問。針對5日下午要政黨協商開議時間，民眾黨團希望2月6日開議，但藍綠似乎都想2月23日再開議，以及民進黨立委洪申翰酸說，現在國會最大黨是國民黨團，應該要去跟民眾黨保送的院長韓國瑜談這件事情？

對此，黃國昌回應，新國會應該要有新的氣象，全國民眾對於國會該做的事情，都有非常高的期待，「我想要請教的是，有哪一個行業是到2月底才開工？」民眾黨其實只是回應民眾對於新國會能積極認識的期待，所以當國、民2大黨總召私下喬好2月23日開議時間，基於剛剛所表示的理由，民眾黨團無法認同。

黃國昌也喊話，別的黨可依照其訴求，明確跟台灣社會報告，為什麼要提出此主張，而若接下來沒辦法取得共識，民眾黨團就會按照議事規則進行；至於民進黨的立委酸言酸語，對於整件事情討論一點幫助都沒有，「層次太低了啦！不需要回應。」

至於綠委林俊憲也酸，不如初一2月9日就上班？聽聞此問題，黃國昌大笑好幾聲後回應，民進黨這種抹黑式、格調低的發言，真的不知道怎麼回應；民眾黨團主張是5日協商後，如果可以的話，盡快2月6日就開議，倘若立委認為還有些行政工作、年前需要忙，必須等到年後再開始，或議事處來不及準備等，年後2月16日也可以開工，不用拖到2月底。

黃國昌說，開議時間就是週二或週五，這個大家都很清楚，「林俊憲委員在立院待這麼久，不會連基本議事規則都不知道。」