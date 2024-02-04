看綠白「電話門」 戒慎恐懼　王鴻薇：與白合作沒公開透明會受傷

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院正副院長選舉落幕，綠白「電話門」爭議卻餘波盪漾。國民黨立委王鴻薇今（4）日直言，民進黨與民眾黨在此過程中爾虞我詐，而國民黨也不只是在一旁看戲，必須在未來的公共議題及法案上小心與民眾黨合作，並且戒慎恐懼，未來合作一定要公開透明，否則國民黨一定會受傷。

民進黨日前爆料，民眾黨主席柯文哲主動致電醫界大老推銷「黃珊珊、蔡其昌配」，遭民進黨拒絕；柯文哲則反駁，揚言喊告。前立委郭正亮認為，1月31日發生大變數，傳出「珊昌配」，可能是民進黨主席賴清德這一邊派人去談，因他有籌碼及極大的誘因。

王鴻薇今日上午表示，綠白之間針對立法院長出現電話門，雙方各執一詞、各說各話，而未來國民黨要選擇和民眾黨合作，她認為還是要特別小心，最好能夠在公開透明的議題、公共法案上來合作，私下的喬人事大可不必。

另外對於召委的部分，王鴻薇說自己尊重黨團最後的決定，但也希望合作都能夠是公開和透明，讓國民黨團能夠有充分討論的空間，以免從這一次的立法院長的喬人事一路延伸，留下社會大眾不好的觀感。

王鴻薇也強調，從民進黨、民眾黨立法院喬院長的電話門事件可以看到，雙方是爾虞我詐，也充滿了算計和鬥爭。對於國民黨來說，我們不只是看戲而已，也必須小心未來在立法院的諸多合作，應該要開大門走大路。

王鴻薇強調，否則只是用算計、鬥爭，用密室的方式喬來喬去、電話打來打去、簡訊傳來傳去，最後就會出現像現在的一個電話門的狀況，到時國民黨一定會受傷，所以對於藍白合作要戒慎恐懼。