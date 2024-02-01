明天變天「3地溼答答」　小年夜冷空氣南下急凍到初一

▲東北季風明增強，下周二還有一波冷空氣南下。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(2日)、周六(3日)東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，白天高溫將驟降10度，低溫變化不大，下周一又有鋒面通過，緊接著下周二冷空氣南下，預估下周四小年夜可達冷氣團等級，除夕夜和初一清晨是最冷時刻。

中央氣象署預報員張承傳表示，明後天東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部多雲到晴；明天冷空氣強度不是很強，以台北為例，今天高溫30度，明天降至20度，其他地區溫度則沒有太大變化。

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周日(4日)東北季風減弱，環境偏東風到東南風，北部及東北部氣溫回升，北部白天氣溫可回升到26度至27度左右；周日降雨變少，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周一將有鋒面通過，北部、東半部有局部短暫雨，清晨到上午雨勢較大；溫度上受到降雨影響，北部氣溫會再度下降，白天約21度左右；下周二東北季風增強，有冷空氣南下，北部氣溫逐步下降，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

張承傳指出，下周三、下周四小年夜冷空氣可到大陸冷氣團等級，下周五除夕溫度會更低，這二天北部偏冷，其他地方氣溫也會下降，下周中部以北、東北部低溫約13到14度，其他地方15到16度，下周四小年夜到下周六初一，溫度都還有機會再下降，除夕晚間和初一清晨預計是最冷的時間點，各地低溫比下周三會再低1度至2度。

由於下周三、下周四受到華南雲雨區東移影響，張承傳表示，全台都有降雨機會，其中北部、東北部降雨時間比較長，一路到除夕夜水氣有偏多情況。