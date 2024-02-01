極冷空氣小年夜殺到！跌破10度時間出爐　春節連2天可望追雪

▲春節冷空氣報到，強度將達強烈大陸冷氣團等級，是否再挑戰寒流待觀察。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

過年前後最新天氣預報出爐，氣象職人吳聖宇表示，下周三到下周五除夕華南雲雨東移，有全台性降雨，後續冷空氣挑戰強烈冷氣團，小年夜和除夕北部都會區低溫探10度，高山有機會追雪；初四前清晨局部空曠地區可能有跌破10度低溫，春節天氣先溼後乾、先冷後漸回暖，冷空氣是否會再挑戰寒流等級還有待觀察。

天氣職人吳聖宇以台北松山機場單點預報指出，周五(2日)到周六(3日)微弱鋒面掠過，東北季風稍增強，桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶有短暫陣雨，溫度稍轉涼，北台灣感受較明顯。預估東北季風到周六下半天後會減弱，轉回東南到偏南風持續至周日。

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下周一到下周二又一波鋒面通過，吳聖宇指出，東北季風再增強，北部、東半部有短暫陣雨，甚至有機會下到中部，下周一降雨較明顯，鋒面移動快速，下周一晚間後到下周二降雨將會縮減到東北季風的迎風面地區。溫度再度稍轉涼，北、東部感受較明顯。

吳聖宇表示，下周三到下周四(小年夜)、下周五(除夕)中層短波槽東移，緩慢通過台灣附近，帶動華南雲雨帶東移，降雨機率高，降雨時間長，有機會全台性降雨，水氣豐沛下，山區地形攔截作用可能出現較多累積雨量。後續冷空氣漸增強，溫度下降轉冷，估到小年夜北部都市地區低溫有機會降到10到12度，且持續到除夕夜，強度可能達強烈大陸冷氣團，中北部空曠地區低溫可能低於10度以下，整體呈現濕冷，冷的時間較長。

▲▼台北松山機場單點天氣預報。（圖／吳聖宇）

春節前高山又有機會追雪，吳聖宇表示，這次3000公尺高空溫度場預測來看，下周四夜間至下周五除夕又有機會降到0度或以下，水氣配合得好的話，高山地區再度會有降雪可能，不過1500公尺高度的0度線這次並沒有到達台灣，降雪高度很可能要至少到2500到3000公尺或以上機率才比較高。

吳聖宇說明，大年初一(10日)到初四(13日)高空短波槽通過，槽前水氣也跟著東移遠離，後續是較乾空氣移入，水氣明顯減少，預估初一各地是雨後轉多雲到晴的天氣，年初二到初四受東北風到偏東風影響，東半部可能有零星局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴穩定天氣。

不過吳聖宇提醒，天氣轉乾之後白天陽光陸續露臉，白天溫度將會回升，越到後面越溫暖，轉變成日夜溫差大的情況，夜晚清晨要留意輻射冷卻現象造成的低溫，一直到初四(13日)清晨可能都會有較低的溫度發生，尤其中北部、東北部空曠地區，可能有10度或以下低溫，不過轉成乾冷之後，白天溫度上升，就不會是持續性寒冷狀況。

初五(14日)收假日，吳聖宇分析，台灣附近開始受高壓迴流影響，風向明顯轉變成東南到偏南風，溫度回升明顯，夜晚清晨的低溫也將上升，但中北部、東北部空曠地區還是要注意較低溫度出現的可能性。天氣仍較穩定，僅東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，夜晚清晨有霧。