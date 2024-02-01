春節逢流感疫情流行　屏衛生局:出現8種症狀儘速就醫

▲屏東縣春節連假期間醫療院所服務情形出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提供民眾春節期間（2/8～2/14）就醫需求，屏東縣政府衛生局依縣內急救責任醫院醫療服務科別及看診時段不同，將各急救責任醫院急、門診、呼吸道疾病特別門診及洗腎醫療院所服務時段公告於衛生局網站(https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)「春節服務不打烊專區」，便於民眾就醫參考，若民眾有醫療需求，看診前可先行上網查詢或打電話至醫院詢問。

另，衛生福利部中央健康保險署亦有「全民健保行動快易通App」、網站(https://www.nhi.gov.tw/Default.aspx)及免付費服務專線(0800-030-598)查詢春節期間開診情形，可供民眾參考運用。

縣府衛生局長張秀君表示，春節期間民眾計畫返鄉或出遊，應做好個人防護措施，如：勤洗手、有呼吸道症狀時戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，以降低病毒傳播的機會。

衛生局呼籲，適逢流感疫情流行期間，如出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆時，應儘速至醫院就醫。