公私協力　春節前關懷台東海線弱勢家庭

▲鄭承豐(中間)再次與台東縣海岸線區社福中心攜手協力，關懷台東海線弱勢家庭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

農曆春節將至，熱心公益的歡喜佈施行腳站鄭承豐大哥再次與台東縣海岸線區社福中心攜手協力，在年節前針對弱勢家庭發送冬被一批及食品數袋，透過物資挹注期讓大家可以安穩度過寒冷的冬天，並感受過節喜悅的氣氛。



台東縣長饒慶鈴表示，台東縣在105年已佈建全縣共4處的社福中心，包括海岸線區、南迴線區、台東市區與縱谷線區等處社會福利服務中心，各中心配置有專業社工提供單一窗口服務，台東因地區幅員狹長，社福中心強調提供「可近性」與「在地性」服務，可就近協助偏鄉的弱勢家庭，而每一個社福中心都有實物銀行的實體分行，以提供即時性的協助。



台東縣社會處長陳淑蘭指出，資源連結是社工工作中必備技能之一，針對個案的不同需求，提供合適的資源進入，海岸線區社福中心自成立以來，亦不定期與民間物資捐贈單位或個人合作，在特定節日有節慶專屬物資，透過公私協力打造更友善的社區環境，此外更成立有堅強熱情的在地幸福種子志工隊，春節前夕社工、志工伙伴與鄭承豐大哥一同到家戶發放冬被，也一起埋下幸福的種子。



臺東縣社會處進一步說明，社褔中心是每一位縣民「好厝邊」，民眾如果遇到需要協助的情形或遇有社會褔利相關需求，可撥打各社會褔利服務中心專線，或透過社會安全網-關懷E起來網站(https://ecare.mohw.gov.tw/)求助與諮詢。