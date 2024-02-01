新春好運龍龍來　搭屏東郵輪巴士紅包好禮大fun送

▲屏縣府推春節搭屏東郵輪巴士紅包好禮大fun送 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於2024年春節期間推出各式活動與遊程歡迎民眾來縣內迎新年走春行，加碼於2月8日至14日春節期間，只要成功預約搭乘屏東台灣好行「觀光郵輪巴士」系列任一條路線，出發當日每班次車上現金紅包好禮抽，還有超過10項豐富好禮紅包開獎送，人人通通有獎，春節期間班次熱烈預約中！

縣府交通旅遊處表示，縣內最具話題性與持續發燒口碑熱度的，就是近年創新推出的屏東台灣好行「觀光郵輪巴士」，深入體驗屏東之美，不用煩惱交通景點接駁又能暢玩涵蓋在地美食與體驗的新旅遊模式，建立出獨特品牌口碑，深獲民眾喜愛。

交旅處指出，近兩個月預約天天爆滿的「台灣好行神山線」深入神山、霧台部落獵人秘境、走訪台灣的普羅旺斯目睹絕美風采、享用澎派獵人套餐；最受親子家庭青睞的「185沿山可愛咖線」，沿著山探索185縣道的清幽與浪漫、漫步最美微笑吊橋、大啖荊牌套餐、變身可可風味藝術家與享用沿山金鑽鳳梨美味下午茶；過年班次盡快預約，fun玩屏東就趁現在。

交旅處表示，屏東郵輪巴士皆採預約制，「神山線」請至官方平台瘋趣台灣(https://www.fun2tw.com/)預約；「185沿山可愛咖線」請下載「台北轉運站APP」至屏東185郵輪專區預約搭乘；更多新春交通旅遊活動，請關注「屏東Go好玩」FB粉絲團，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，縣府歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP查詢。