藍委集體鼓掌通過傅崐萁接總召　賴士葆提早離席留下一封親筆信

▲傅崐萁接任國民黨團總召。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（30）日中午召開立院黨團大會進行黨團幹部改選，最終鼓掌通過總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘人事案，黨祕書長黃健庭感謝退出總召選舉的賴士葆「大局為重」，並現場唸出賴親筆簽名的退選聲明書，但賴士葆早已提早離席，並未在現場。而新任總召傅崐萁，為了感謝即將卸任的總召曾銘宗，特別準備了18束玫瑰花，邀請國民黨的18位女性立委輪番獻花，本人更準備了琉璃擺飾致贈，展現高度誠意。

國民黨立法院黨團今天中午舉行黨團大會，確認新任黨團三長，由國民黨立委傅崐萁擔任總召，書記長洪孟楷、副書記長林思銘，黨團也針對2月1日立法院正副院長選舉投票程序說明。國民黨主席朱立倫會前向國民黨立委致意。

國民黨立法院黨團原訂今天改選總召，原由國民黨立委賴士葆、傅崐萁登記參選，但賴士葆已於周日宣布退出總召選舉，傅崐萁經過內部協調，接任立法院新會期國民黨團總召。

傅崐萁表示，感謝國民黨團總召曾銘宗，在過去第10屆立委最風雨飄搖時，沒有任何資源，只有一條心打拚，又是國會少數黨，曾銘宗不負所託，無役不與，奮戰到底，令人感動，持續堅守崗位兩年，讓國民黨不至居於頹勢。